agi

: Il nuovo Monopoly per millennials sta facendo arrabbiare molto i millennials - Agenzia_Italia : Il nuovo Monopoly per millennials sta facendo arrabbiare molto i millennials -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Era il 1935 quando la Editrice Giochi portò il Monopoli in Italia, con la “i” e non con la “y”, questo perché in pieno regime fascista quell’americanizzazione del nome non sembrò appropriata, così dal suo significato in riferimento al concetto di Monopolio venne accostato, spostando l’accento sulla seconda “o”, al comune pugliese di Monopoli, che con le origini del gioco non c’entra nulla. Da allora le versioni sono state innumerevoli: da quella in onore della nascita dell’Euro a quella dedicata alla Ferrari, da quella di Topolino a quella Empire dove ogni casella corrisponde a una marca famosa, da quella di Star Wars a quella portatile, fino ad una ambientata nel mondo di Jurassik Park ed un’altra interamente dedicata alla Juventus. Un successo mondiale per un gioco da tavola che, secondo il ...