Il medico è il garante dell’interesse del paziente | anche nei confronti del servizio

(Di lunedì 19 novembre 2018) Gli italiani sono sempre più alla ricerca di un'alleanza terapeutica, in cui ilrappresenti, nel suo agire in scienza e coscienza, la garanzia della tutela della salute del. Secondo il 58%devono collaborare nel prendere le decisioni sulle cure migliori (la quota è aumentata rispetto al 55,9% rilevato nel 2007). La percentuale è molto più elevata tra gli anziani (82,8%), che sperimentano più di tutti il valore di tale collaborazione nella gestione delle patologie croniche. Il 22,4% propende invece per un'asimmetria a favore del, che decide da sé dopo aver ascoltato il(era il 10% nel 2007). Mentre il 19,6% è favorevole a una supremazia del, senza che ilabbia voce in capitolo (la quota era il 34,1% nel 2007). È quanto emerge dalla ricerca «Ilpilastro del buonsanitario», che è stata presentata a Roma ...