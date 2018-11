Il Gruppo Lega Valle Erro | La 334 del Sassello è oramai ridotta in condizioni da

All'EuroGruppo lo spettro di un revival della Lega anseatica contro la manovra italiana : All'Eurogruppo, la riunione dei 19 ministri dell'Economia dei paesi che aderiscono all'euro in agenda oggi e domani a Bruxelles , aleggia lo spettro di una riedizione della 'Lega anseatica', in salsa anti italiana. Nota come Hansa, termine germanico ...

Sta per nascere il Gruppo Lega a Palazzo Carafa : c'è anche Guerrieri - che difende Marti insieme ai deputati leghisti. Mazzotta attacca : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Tensioni nel governo - M5S e Lega cercano un'intesa in vista dell'EuroGruppo : Alla «deviazione senza precedenti» contestata dalla commissione Ue l'esecutivo giallo-verde risponde con l'esigenza di una politica economica in grado di rianimare una crescita in frenata netta, ...

Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri - sgominato Gruppo criminale a Cosenza : Cosenza - Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cosenza stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dalla Procura della Repubblica di Cosenza, ...

Italia - battere la Polonia per restare in Lega A : la situazione del Gruppo 3. Mancini conferma il trio leggero : Domenica, allo stadio lski di Chorzów, per l'Italia sarà già dentro o fuori. Gli azzurri, infatti, si giocheranno una fetta importantissima del futuro nella Lega A. Contro la Polonia non si potrà ...

Verona : scontro sull'aborto - per la Lega 'delitto abominevole'. Il Pd sfiducia la capoGruppo : La mozione veronese che premia le iniziative di movimenti e associazioni cattoliche contro l'aborto, diventata un caso politico. La capogruppo Pd: 'Dimissioni, domanda prematura' dice -

Verona - la Lega difende la mozione contro l'aborto. Pd : "CapoGruppo si dimetta" : Militanti chiedono l'espulsione dal partito della esponente dem di Verona che ha votato con la Lega. Lei ribatte: "La vita è un valore universale". Apprezzamenti dal centro-destra

Verona - consiglieri comunali Pd chiedono le dimissioni della capoGruppo. Aveva votato mozione antiabortista della Lega : Carla Padovani, la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Verona, è stata sfiduciata dagli altri membri dell’assemblea che, adesso, ne chiedono le dimissioni. La decisione dei dem di Palazzo Barbieri arriva il giorno dopo le polemiche nate dal voto di Padovani in favore della mozione antiabortista sostenuta dalla Lega e dal Sindaco, Federico Sboarina. Secondo i consiglieri Pd Elisa La Paglia, Stefano Vallani e Federico ...

CapoGruppo Lega precisa : il reddito di cittadinanza si farà : Roma, 2 ott., askanews, - 'Il reddito di cittadinanza, la flat tax e la riforma delle pensioni fanno parte del nostro programma politico di governo che vogliamo realizzare'. Lo ha precisato il ...

Manovra - Molinari (capoGruppo Lega) : “Tutto il caos dei mercati dal reddito di cittadinanza che non si sa cos’è” : “Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l’elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo“. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari uscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato ...

WhatsApp : inserire qualcuno in un Gruppo è legale? : ... chattando con gli amici, scrivendo post sui social network o lavorando, spesso, proprio a causa del distacco fisico che il device crea tra le persone, ignora che anche in questo mondo esistono delle ...

Manovra - Di Maio “Tria non si dimette”/ Ultime notizie - capoGruppo Lega “Possiamo trovarne un altro” : Manovra, Tria vs Di Maio “Deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Manovra - Di Maio nega ipotesi dimissioni Tria. Ma capoGruppo Lega : “Se non ci sta - ne troveremo un altro” : Un vertice di governo alle 16 con il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Poi il consiglio dei ministri alle 20, con l’incognita del se davvero riusciranno a trovare un accordo. Ore decisive per la Manovra e tensione sempre più alta all’interno dell’esecutivo: Lega e 5 stelle chiedono di spingere il deficit, già con la nota di aggiornamento al Def, oltre il muro del 2%, almeno al 2,4%. Ma il ministro ...

Migranti : salta il rimpatrio di un Gruppo di tunisini illegali : La vicenda risale a giovedi' scorso, proprio qualche ora prima che sette barchini portassero sull'isola siciliana 184 Migranti -