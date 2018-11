Il governo | Non ci preoccupa il verdetto Ue sulla manovra Ma la procedura

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Israele - Bennett non si dimette : governo di Benjamin Netanyahu resta in piedi : Il suo partito, Focolare ebraico, aveva detto chiaro e tondo che se il ministero della Difesa non fosse andato a lui, la crisi sarebbe stata inevitabile. Invece Naftali Bennett non si dimette e il governo Netanyahu per ora resta in piedi. Con un annuncio a sorpresa, questa mattina il ministro dell’Istruzione israeliano ha annunciato che non lascerà la coalizione guidata dal premier del Likud, che domenica ha assunto la guida del ministero della ...

Quota 100 : per l'Inps i conti non tornano ma il governo va avanti - si attende il decreto : Ancora una discussione aperta quella sulla Quota 100 per la quale si attende il decreto che dovrebbe essere emanato entro dicembre. Secondo il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Tito Boeri, infatti, i conti non tornano, ma il Governo va avanti ed entro Natale il famigerato sistema della Quota 100 potrebbe diventare operativo. Stando a quanto si apprende da Il Corriere della Sera, che riporta le recenti dichiarazioni ...

Eni - Poste Italiane - Enav e non solo. Che cosa combina il governo con le fantastiche privatizzazioni? : Ecco i fini del governo sulle partecipazioni statali come Eni, Enav, Poste Italiane e Leonardo , ex Finmeccanica, e gli effetti non solo positivi. L'analisi dell'editorialista Angelo De Mattia ...

Giubbotti gialli - in Francia il governo Non cede all’ondata di protesta : Il primo ministro Philippe è intervenuto in tv affermando che le tasse sui carburanti rimarranno e che «la libertà di manifestare è garantita ma non pu essere anarchia

Luigi Bisignani - perché Matteo Salvini non fa ancora cadere il governo : l'incognita è Sergio Mattarella : E le cifre dell'economia italiana non sono proprio quelle che farebbero dormire sonni tranquilli a chi governa il Paese. Numeri alla mano, il governo deve fare i conti con la riduzione di ...

Francia - il governo Non cede alla protesta : “Avanti con le tasse sul carburante”. Sale a 400 il numero dei feriti. Nuovi blocchi : “Avanti con le tasse sulla benzina”. Il governo francese tira dritto e conferma i rincari sul carburante contro i quali ieri la Francia ha assisito al giorno nero dei giubbetti gialli, con scontri dalla Capitale ai confini che hanno provocato una vittima e oltre 409 feriti, di cui 14 gravi e 282 arresti. I disordini continueranno anche oggi: la giornata è iniziata con 40 blocchi sulle autostrade, dopo che in 3.500 manifestanti sono ...