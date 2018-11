I migliori tagli per chi ha pochi capelli

Basket femminile - le migliori italiane della 5a giornata di Serie A1 : domenica da protagoniste per Marzia Tagliamento e Ilaria Panzera : Nella 5a giornata della Serie A1 femminile si sono messe in luce diverse giocatrici italiane . La migliore è stata senza dubbio Marzia Tagliamento , assoluta protagonista del successo della Dike Napoli su Torino, che è valso alla squadra partenopea il secondo posto in classifica. Ottima prestazione anche per la giovanissima Ilaria Panzera , decisiva nella vittoria di Sesto San Giovanni a spese di San Martino di Lupari. Marzia Tagliamento ha ...

