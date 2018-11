I grillini contro Matteo Salvini | 19 deputati contro il Decreto Sicurezza

laprimapagina

: Domani Torino va in piazza contro la Appendino e lei attacca me! Noi abbiamo cambiato percorso, riducendo 50 km di… - matteorenzi : Domani Torino va in piazza contro la Appendino e lei attacca me! Noi abbiamo cambiato percorso, riducendo 50 km di… - Laprimapagina : I grillini contro #MatteoSalvini 19 deputati contro il #DecretoSicurezza - scuroscuroscuro : RT @gasparripdl: Hanno protestato contro tutto e contro tutti. Insultano giornalisti, avversari politici e quant'altro. Ma ora sono costret… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Non c’è pace per il Governo. Luigi Di Maio non sembra in grado di dirigere iverso una linea