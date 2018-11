I Foo Fighters annunciano prime date tour europeo | si parte il 19 giugno dalla Croazia

Blastingnews

(Di lunedì 19 novembre 2018) Un'estate senza i loro concerti non è degna di essere vissuta: stiamo parlando dei Fooche hanno annunciato nella giornata di oggi leeuropee del loro prossimoestivo. La band di Dave Grohl, al momento, si sta godendo una pausa ed è pronta ad iniziare il nuovo anno per il Concrete and gold. I cinque concerti europei toccheranno vari paesi: la prima data è il 19a Pula in. Il 25 sono attesi in Danimarca e il 27a Bergen in Norvegia: le altre dueinvece saranno ad agosto e interessano Belfast, dove suoneranno il 19 agosto, e a Dublino il 21....