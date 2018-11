I dubbi dei cinquestelle sul decreto sicurezza e il futuro del governo

Il creatore della patata OGM nutre dei dubbi sui suoi effetti sulla salute : Il ripensamento di Caius Rommens sulla salubrità della patata OGM è un argomento che sta facendo discutere. Tredici anni fa lo scienziato sviluppò la prima patata transgenica ma oggi dichiara di non essere sicuro di aver “creato” qualcosa che non arrechi danni all'uomo. Rommens in passato ha guidato le ricerche della Simplot Plant Sciences, ed ancora prima ha condotto ricerche per la multinazionale americana Monsanto, produttrice del RoundUp e ...

Pensioni giù fino al 30% con Quota 100. I dubbi dei parlamentari dopo le stime : Le simulazioni dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio nell’audizione sulla Manovra. A causa dei minori contributi versati l’importo incassato scende da un minimo del 5% fino a un terzo

Pensioni - con Quota 100 decurtazioni dal 5 al 30%. I dubbi dei parlamentari dopo le prime stime : Chi opterà per Quota 100, la riforma ipotizzata dal governo nella manovra di bilancio, vedrà la propria pensione lorda decurtata tra i 5 e il 30% a seconda di un anticipo pari a un anno fino a oltre quattro anni.?È la stima che ha presentato l’Ufficio parlamentare di bilancio durante l’audizione di oggi delle commissioni bilancio riunite di Camera ...

La storia tra Corona e Asia Argento nascono dei dubbi dentro la casa del Gf : La storia tra Asia Argento e Fabrizio Corona ha riempito pagine di giornali e trasmissioni televisive, arrivando pure dentro la casa del “GF Vip” Gli inquilini tra cui Silvia Provvedi in primis, sono a conoscenza della relazione appena nata, ma non sono certi della sua autenticità. La gemella delle Donatella, Ivan Cattaneo, Jane Alexander e Lory Del Santo si sono ritrovati a parlare del gossip. Categorica Lory Del Santo: «Per me è una cosa ...

Manovra - i dubbi della Corte dei Conti : La Corte dei Conti solleva dubbi riguardo alla Manovra . Sul condono fiscale , che consente di regolarizzare le posizioni pagando solo il 20% delle tasse, ''non possono non essere espresse perplessità ...

Manovra - Corte dei Conti e UPB esprimono dubbi su target PIL all'1 - 5% : Secondo la Corte dei Conti infatti la probabilità della Legge di Bilancio di centrare una crescita dell'1,5% richiederebbe una ripresa "duratura" e "particolarmente vivace" dell'economia, dopo un 3° ...

Manovra - Corte dei Conti e UPB esprimono dubbi su target PIL 2018 all'1 - 5% : Secondo la Corte dei Conti infatti la probabilità della Legge di Bilancio di centrare una crescita dell'1,5% nel 2018 richiederebbe una ripresa "duratura" e "particolarmente vivace" dell'economia, ...

Tav - la ministra francese dei Trasporti incontra Toninelli lunedì : "Se ha dubbi sono pronta a rassicurarlo" : Elisabeth Borne al suo omologo italiano sfavorevole all'opera: "Risponderò a ogni sua domanda sull'impegno della Francia"

Dl Genova - tecnici Senato : “dubbi sulla quantificazione dei soldi che lo Stato dovrà anticipare se Autostrade non paga” : E’ difficile valutare se siano sufficienti i soldi stanziati dal governo come garanzia per far partire la ricostruzione del ponte Morandi e il ripristino della viabilità di Genova. Perché “non risulta illustrato il metodo di quantificazione dell’importo anticipato dallo Stato” e non è stata ancora “quantificata la spesa totale che il Commissario dovrà determinare”. Lo scrive il Servizio bilancio del ...

I dubbi dei vip su Cecchi Paone al GF - Ivan Cattaneo svela la verità : L'ingresso di Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè ha smosso le acque al Grande Fratello Vip 3, magari non come l'anno scorso, ma un effetto positivo c'è stato. Anche per merito di Cecchi ...

Apple "nasconde" i dati sugli iPhone - dubbi dei mercati : MILANO - Il miglior bilancio di sempre rischia di passare in secondo piano rispetto a una scelta di comunicazione che ha fatto sollevare più di un sopracciglio tra gli addetti ai lavori di Wall Street.

"La Tav si fa risparmiando 2 mld Ma è la Francia che ha dei dubbi" : "L'Alta Velocità nel versante italiano va fatta, su quello francese decideranno i francesi. Sul tunnel di valico, ad esempio, devono essere d'accordo gli italiani e i francesi". Lo afferma ad Affaritaliani.it Edoardo Rixi... Segui su affaritaliani.it

Ciclismo - Beppe Martinelli : 'Aru è intelligente - ho dei dubbi sulle persone intorno' : Il flop di Fabio Aru in questa sua prima stagione alla UAE Emirates è stato uno dei motivi di maggior discussione nel mondo del Ciclismo. Nella scorsa sessione di ciclomercato, lo scalatore sardo era passato a suon di milioni dalla Astana alla squadra diretta da Giuseppe Saronni con grandi ambizioni. Alla prova dei fatti, però, la stagione dell'ex campione d'Italia si è risolta in una delusione completa, e non solo per il ritiro con cui ha ...

Infortunio Embiid : il centro dei Sixers in dubbio per il match contro gli Hornets : Infortunio Embiid si è fatto male in allenamento a causa di uno scontro con Amir Johnson, salterà probabilmente la gara contro gli Hornets Infortunio Embiid, il centrone dei Philadelphia 76ers potrebbe saltare la gara della notte contro gli Hornets. Joel Embiid, spesso ai box per problemi fisici nelle ultime stagioni, è alle prese con un problema alla caviglia occorsogli durante l’allenamento delle scorse ore, come rivelato da Coach ...