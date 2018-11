I Cinque Stelle ci riprovano | Il dl Sicurezza è da cambiare

"I simboli della città di Torino al corteo No Tav". Ma Appendino stoppa il consigliere Cinque Stelle : Una nuova polemica sulla Tav agita il mondo politico torinese. Stavolta ad accenderla è stato Damiano Carretto, consigliere comunale M5S, il quale ha scritto che al corteo contro l'Alta velocità dell'...

“I simboli della città di Torino al corteo No Tav”. Ma Appendino stoppa il consigliere Cinque Stelle : Una nuova polemica sulla Tav agita il mondo politico torinese. Stavolta ad accenderla è stato Damiano Carretto, consigliere comunale M5S, il quale ha scritto che al corteo contro l’Alta velocità dell’8 dicembre la città di Torino «sarà sicuramente rappresentata in veste ufficiale, come in tutte le manifestazioni No Tav da quando Appendino è Sindaca...

Tajani : «Ecco il buongoverno del Movimento Cinque Stelle a Roma : Tajani critica il Movimento Cinque Stelle per la declassificazione di Roma Roma finisce all’85esimo posto nella classifica di ItaliaOggi sulla qualità della vita (scivolando di 18 posizioni) e la debacle scatena le prevedibili reazioni di chi vede nel sindaco Virginia Raggi la prima responsabile del declino della Capitale. Duro il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che su Twitter scrive: ...

Profilattico di Stato - l'ultima frontiera dei Cinquestelle : Dunque una questione simile andrebbe discussa a fondo e apertamente, magari nella società civile prima che in quella politica. Ma questa è la stagione in cui la maggioranza pensa di regalare un pezzo ...

Mezzogiorno - così la Lega dimezza le distanze dai Cinquestelle : Se si votasse domani la Lega, stando a un sondaggio di Swg, nel Mezzogiorno raccoglierebbe il 20 per cento dei voti. Alle scorse elezioni aveva l'8,4%. Secondo il politologo Roberto D'Alimonte, per ...

Roberto Fico - l’unico dei Cinquestelle con le quotazioni in rialzo : Nel nero che colora questo governo, tra le pose spesso sguaiate dei suoi rappresentanti, i pensieri e le parole vendute al mercato quotidiano della propaganda, in questa gran confusione cioè, si distingue – e non solo per la compostezza del suo linguaggio – Roberto Fico, il presidente della Camera. Destinato a fare la parte del rappresentante inutile di una minoranza muta e imbelle nei Cinquestelle, quell’ala sinistra sempre più in ...

La doppia morale dei principi della gogna a Cinque stelle : Roma . "Sono un garantista, mi sono sottoposto alla legge, non sono scappato, sono stato archiviato. Non sono andato in giro ad accusare magistrati e giornalisti". Stefano Graziano , presidente del Pd ...

I Cinque Stelle ci ricascano : il cambiamento climatico è un complotto - o non esiste - : ... vicine ai negazionisti americani come Fred Singer , con cui crescenti ha scritto un libro, ABC della scienza del clima, . Per accreditare le loro tesi hanno richiesto anche la presenza del rettore ...

Berlusconi : 'Cinque Stelle inadeguati - credo che il governo cadrà presto' : "I risultati - ha proseguito Berlusconi - si stanno vedendo e sono risultati davvero preoccupanti". Ora, secondo il leader di Forza Italia, " la prospettiva è un incarico al Centrodestra che prevederà ...

I Si Tav conquistano Salvini - ma non fanno cambiare idea ai Cinque Stelle : Tanto che la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli ribadisce al Fatto Quotidiano: « Il Tav è un progetto troppo costoso, e va completamente rivisitato. Ci sono altre priorità. Così com'è ...

Meloni a Salvini : abbandoni i signornò dei Cinquestelle : Anche Giorgia Meloni invita Matteo Salvini a scaricare i grillini. “L’imponente manifestazione a favore dell’Alta velocità a Torino ricorda la

Raggi e Cinquestelle al contrattacco. Nuove polemiche sul giornalismo : La sindaca attacca Salvini.'E' fallito il tentativo della lega di lanciare un'Opa sulla città' ha detto. 'Da me nessuna Opa, contento per la Raggi' ha replicato il leader leghista. Nuovo affondo dei ...

[L'analisi] La piazza dei 40 mila per il Sì alla Tav e le due anime dei Cinque Stelle : «Siamo qui per dire sì alla Tav e sì al lavoro», ha urlato dal palco Giancarlo Moschelli, studente di economia: «alla faccia di chi diceva che saremmo stati 502». alla fine non sono le madamin da ...

Tasse : nuova stangata in arrivo dal governo Lega e Cinque Stelle per chi viaggia : Arriva una nuova stangata per chi viaggia. Di fatto l'Anci in audizione al Senato sul dl Fiscale ha messo sul campo le proposte per dare ossigeno alle casse dei Comuni.Si in cima alle richieste c'è un nuovo tributo da applicare nelle città metropolitane di circa 1-2 euro sui biglietti dei passeggeri che partono dagli aeroporti e dai porti. Inoltre i Comuni hanno chiesto un aumento dei tariffari per le imposte sulla pubblicità e l'unificazione di ...