I 10 chef più ricchi d’Italia

Messi e Pogba insieme a Dubai : entrambi ospiti da Salt Bae - lo chef più famoso del mondo sui social : ... il curioso modo con cui Nusret " soprannominato Salt Bae - è solito tagliare la carne ha attirato nei suoi ristorante tante celebrità del mondo dello sport, ma anche della musica e dello spettacolo. ...

Enrico Bartolini è ufficialmente lo chef più stellato d’Italia : “Non ci si abitua mai all’arrivo di una nuova stella, perché ogni singolo progetto è unico, fatto di persone che io posso solo indirizzare, ma che poi di fatto diventano l’anima stessa del ristorante”. Sorride Enrico Bartolini, 38 anni di talento e dedizione assoluta alla cucina, divenuto proprio in queste ore il cuoco più stellato d’Italia, di oggi e di sempre. La Guida Michelin 2019, presentata all’Auditorium Paganini ...

Lele Sacchi : il dj è come uno chef. Con quel po’ di punk in più : “Il futuro non è scritto”. Lele Sacchi riavvolge con una citazione di Joe Strummer dei Clash il cerchio di una chiacchierata in cui è partito da lontanissimo, dal punk, per raccontare il suo mestiere, presente e futuro della musica: quello del dj. Negli anni d’oro dei Magazzini Generali, quando nel locale milanese, un punto di riferimento continentale per la musica house e techno, suonavano i migliori dj del pianeta e un giovane Marcelo Burlon ...

chef Rubio a Blogo : "In tv c'è sempre più censura : chi parla di fratellanza dà fastidio a chi alimenta l'odio" : Un divulgatore del Sociale: così vedo Gabriele Rubini, 'in arte' Chef Rubio, e l'intervista che ci ha concesso alla vigilia della seconda stagione di Camionisti in Trattoria non fa che confermarmelo. Si parla di società, di politica, di impegno, di categorie care al Novecento, di tutto quello che in fondo traspira dai suoi programmi, anche se portato in tv con la forza narrativa dell'ironia e il piacere godurioso del cibo. Il suo ...

chef Rubio : "L'Italia senza più contadini - ma piena di parcheggi" : Se non tuteliamo le tradizioni e l'economia dei campi, davanti al climate change non abbiamo scampo. In Guatemala lo hanno capito, qui invece spendiamo soldi per asfaltare il terreno coltivabile'. E ...