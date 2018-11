Huffington Post e Repubblica devono scusarsi con Ultimo per quelle parole mai pronunciate

optimaitalia

(Di lunedì 19 novembre 2018) Breve riassunto del fattaccio del giorno:pubblica un articolo suil cui titolo riporta dichiarazioni mai rilasciate dall'artista.lo amplifica tramite condivisione su Facebook eviene insultato per qualcosa che non ha mai detto. Attraverso una storia su Instagram smentisce categoricamente di aver pronunciato il virgolettato del titolo. Il lieto fine che vorremmo: le scuse pubbliche delle due testate, ae ai propri lettori.ha la schiettezza di rispondere a tono e l'eleganza di non sput*anare troppo neanche chi è palesemente e inconfutabilmente colpevole. È per questo che, tra i più vari e variegati esemplari del panorama musicale italiano contemporaneo, lo salvo, insieme a pochi altri.Nota a margine: le caratteristiche tecniche dei cantanti italiani non sono oggetto di discussione in questo, lo salvo sulla base di ...