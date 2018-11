Huawei Mate 20 Pro creare una cartella

Impareggiabile Huawei Mate 20 Pro con l’app 3D Moderator per creare elementi interattivi dai giocattoli : I possessori del Huawei Mate 20 Pro, da questo momento in poi, potranno beneficiare di un ulteriore plus legato al loro telefono. Il produttore ha appena lanciato l'app 3D Moderator che rende possibile la creazione di elementi 3D interattivi partendo da modelli come anche bambole e peluche. I device che godranno della rivoluzionaria novità sono il Huawei Mate 20 Pro e il Mate 20 RS Porsche Edition (resta invece fuori il Mate 20 standard). ...

Impareggabile Huawei Mate 20 Pro con l’app 3D Moderator per creare elementi interattivi dai giocattoli : I possessori del Huawei Mate 20 Pro, da questo momento in poi, potranno beneficiare di un ulteriore plus legato al loro telefono. Il produttore ha appena lanciato l'app 3D Moderator che rende possibile la creazione di elementi 3D interattivi partendo da modelli come anche bambole e peluche. I device che godranno della rivoluzionaria novità sono il Huawei Mate 20 Pro e il Mate 20 RS Porsche Edition (resta invece fuori il Mate 20 standard). ...

Wind Smart Pack si arricchisce dei Samsung Galaxy J6 - Huawei Mate 20 Lite e P20 Lite : Da domani il portafoglio di Smartphone che è possibile abbinare all'offerta Wind Smart Pack si arricchirà dei Samsung Galaxy J6, Huawei Mate 20 Lite e Huawei P20 Lite L'articolo Wind Smart Pack si arricchisce dei Samsung Galaxy J6, Huawei Mate 20 Lite e P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Com’è finita la storia del display verde su Huawei Mate 20 Pro? Ultime dichiarazioni ufficiali : Viene proprio da chiederselo: come è andata a finire lo scandalo del display verde su Huawei Mate 20 Pro? Un gran polverone intorno al pannello difettoso dell'ultimo top di gamma è stato sollevato solo ad inizio novembre ma, di contro allo scandalo hi-tech, non c'è stata alcun comunicato ufficiale del brand in merito alla vicenda: solo una nota dell'assistenza ha invitato i clienti vittime dell'anomalia a recarsi presso un centro autorizzato ...

Huawei Mate 20 Pro e l’IA trasformano i canti delle balene in una canzone : The Frequency of Love è un progetto sperimentale unico nel suo genere che ha come protagonisti Huawei Mate 20 Pro e le balene L'articolo Huawei Mate 20 Pro e l’IA trasformano i canti delle balene in una canzone proviene da TuttoAndroid.

Giunge l’ora delle buone notizie per Huawei Mate 20 Pro : download per l’app scanner 3D : Dopo settimane di segnali allarmanti e di cattive notizie per gli utenti che hanno deciso di acquistare subito un Huawei Mate 20 Pro, o che comunque erano in procinto di farlo a breve, finalmente posso condividere con il pubblico in questione una buona notizia. L'ultima questione era sorta qualche giorno, con un apposito articolo legato alla questione della ricarica wireless, ma oggi 16 novembre avremo finalmente la possibilità di valorizzare lo ...

Huawei Mate 20 Pro trasforma la natura in musica. E ci parla d’amore : The Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ItaliaThe Frequency of Love, il progetto di Huawei e WWF ...

Offerte Giovedì 15 : Huawei Mate 20 Lite - accessori gaming e codici sconto smartphone! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

Il canto delle balene si trasforma in melodia con l’IA di Huawei Mate 20 Pro : Uomo e megattera, due tra le creature più intelligenti sulla faccia del pianeta, sono finalmente uniti da un linguaggio comune attraverso un interprete d’eccezione: l’intelligenza, — artificiale — del processore Kirin 980 che risiede a bordo dello smartphone Huawei Mate 20 Pro. Succede nel progetto sperimentale The Frequency of Love, che il produttore cinese ha avviato insieme a Wwf Italia con uno scopo preciso: trasformare il canto ...

Recensione Huawei Mate 20 Pro - la nostra pagella : Huawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProHuawei Mate 20 ProIl lancio di Huawei Mate 20 Pro nel mese di ottobre è stato un parziale colpo di scena. Grazie alle indiscrezioni ne ...

Periodo d’oro Huawei Mate 10 Pro : il punto tra le ultime patch ed EMUI 9.0 : Nel complesso possiamo affermare essere un buon Periodo per Huawei Mate 10 Pro, in molte delle sue declinazioni commercializzate in Italia. Il riferimento va innanzitutto al modello no brand, che nel giro di un paio di settimane ha ricevuto ben due aggiornamenti software, arrivando all'ultima versione B157, comprensivo della patch di ottobre. Molto bene anche i brand TIM, giunti alla versione B141, segnata altrettanto dalla patch di sicurezza ...

Ancora una bocciatura per Huawei Mate 20 Pro : la ricarica senza fili inversa non convince : Arriva Ancora una volta una sorta di bocciatura per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, nuovo top di gamma che solo in queste settimane sta facendo il proprio esordio sul mercato e che a quanto pare sta faticando non poco in diversi contesti di utilizzo. Dopo aver analizzato il bug non isolato al display, di cui vi abbiamo parlato con un apposito articolo contenente anche la risposta ufficiale da parte del brand asiatico, allo ...

A tasso zero il volantino MediaWorld : prezzo a rate Huawei Mate 20 Pro - OnePlus 6T e P20 Lite : A tasso zero il volantino MediaWorld partito ieri 8 novembre, e che si protrarrà fino al giorno 18: 10, 20 o 25 rate, in negozio ed anche online, come più vi fa comodo. Tra i prodotti che abbiamo deciso di segnalarvi non poteva mancare il nuovissimo Huawei Mate 20 Pro, vostro in 25 rate da 43.96 euro ciascuna (il prezzo intero è di 1099 euro). Visto l'investimento, potrete anche decidere di applicare al dispositivo la protezione MediaWorld 'No ...

Un martello pneumatico Huawei Mate 10 Pro : aggiornamento B141 per brand TIM : Si sblocca anche la situazione relativa ai diffusi Huawei Mate 10 Pro TIM, fino a questo momento rimasti un po' indietro sul fronte aggiornamenti, e più in particolare sugli innesti riguardanti le patch di sicurezza, che sappiamo quanta importanza ricoprano per la protezione propria e del dispositivo stesso, altrimenti esposto ai più svariati attacchi hacker. Come vi dicevamo, questa volta a muoversi sono stati gli esemplari marchiati dal ...