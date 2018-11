Hoverbike | la moto volante della polizia di Dubai

gqitalia

(Di lunedì 19 novembre 2018) Ci troviamo in un momento storico prossimo alla rivoluzione dei mezzi di trasporto: se non dovesse funzionare l’hyperloop di Elon Musk, possiamo tenerci pronti per l’arrivo di auto eciclette volanti. Se in Italia uno scenario del genere sembra fantascienza, apotremmo vedere i primi velivoli al decollo nel corso del 2019. Dopo i test sull’Ehang 184, i taxi volanti destinati a trasportare i primi passeggeri entro il 2020, anche ladell’emirato arabo sta sperimentando le prime, le “volanti” entrate nell’immaginario collettivo grazie a Star Wars. Una via di mezzo tra una bicicletta e un drone che si può guidare come un quad con un sistema di guida ulteriormente facilitato da un computer di bordo che ti assiste durante il viaggio per aiutarti a non perdere il controllo del mezzo e impedirti di andare troppo veloce o troppo in alto. Secondo la ...