Guzzanti-Raggi | C' è puzza | non aria di cambiamento Colpa dei romani

Guzzanti -Raggi e il degrado di Roma : 'C'è puzza - non aria di cambiamento' : Sabina Guzzanti si è calata ironicamente nei panni della sindaca di Roma , in una scenografia caratterizzata da gabbiani e sacchi della spazzatura. La sua imitazione è andata in onda nel corso dell'...

Sabina Guzzanti diventa per noi Virginia Raggi : La vita è fatta a circoli, arriverà sempre un giorno in cui ritornerai a un altro lontano, e chiuderai qualcosa di rimasto sospeso, incompiuto, interrotto. Per Sabina Guzzanti quel giorno è dietro l’angolo. Perché, presto, riprenderà in mano La tv delle ragazze, che nel 1988 le diede la notorietà da attrice e comica prima di Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano; prima di trasformarsi in Massimo D’Alema, Rita Levi ...