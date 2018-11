Grande Fratello Vip 2018 | undicesima puntata - si decide il primo finalista Ospiti J-Ax

davidemaggio

(Di lunedì 19 novembre 2018) IlViparriva all’.Dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Ilary Blasi conduce l’delVip. Con lei in studio l’opinionista Alfonso Signorini, mentre le incursioni (registrate) della Gialappa’s Band irromperanno nel corso della serata con alcuni filmati sui concorrenti.Al centro della, il verdetto del televoto, che stabilirà l’eliminato tra Ivan Cattaneo e Lory Del Santo, e -soprattutto- la scelta del, che accederà direttamente alla finale del 10 dicembre. Per Le Donatella, intanto, arriva il momento di separarsi: Giulia e Silvia Provvedi da questa sera gareggeranno singolarmente.Mentre tra gli eliminati qualcuno (Alessandro Cecchi Paone) ha ancora qualcosa da dire ai suoi ex coinquilini, torna il momento musicale con il GF Show. Gliprotagonisti saranno i già annunciati Baby K e i Ricchi e Poveri, insieme a J-Ax. Vi anticipiamo che i rumors, lanciati da Today qualche giorno fa, si sono concretizzati e questa sera parteciperà alladel reality anche il rapper milanese, che sabato sarà a Tú sí que vales.Infine le nomination, che stabiliranno i candidati all’eliminazione nella prossima, in onda giovedì 22 novembre.