Governo | Stop a polemiche

Rifiuti - Cdm a Caserta. Conte media tra i vicepremier e annuncia piano del Governo : 'Stop roghi tossici' : Ma sui termovalorizzatori restano le distanze tra gli alleati di governo, anche se Salvini si dice 'fiducioso' che con Di Maio troverà un'intesa. E il Governatore De Luca attacca: 'Hanno fatto più ...

Anche Costa stoppa Salvini : 'Inceneritori non sono in contratto di Governo' : ... di una economia verde e di approvvigionamento a basso costo delle materie prime che l'Italia non ha, rinunciando così al concetto di economia circolare', ha aggiunto ancora Costa non negando che ci ...

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel Governo. Fico : stop agli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Bonus bebé - stop dal 2019 senza proroga del Governo. Il ministro : «Ci sarà» : Ora fino a compimento 1 anno per nati entro il 31 dicembre 2018. Il ministro della famiglia: «É stata necessaria una verifica». Opposizione all’attacco

Prescrizione - rinvio salva-Governo : stop a partire dal 2020. Rissa a Montecitorio : Accordo tra M5S e Lega sulla giustizia: congelamento, per un anno dalla sua approvazione dell?entrata in vigore dell?emendamento che blocca la Prescrizione dopo la sentenza di condanna in...

Prescrizione - M5S e Lega distanti sullo stop. Fonti di Governo : serve vertice fra leader : Su tutti i punti del ddl anti-corruzione 'Lega e M5s possono trovare un accordo' perché 'condividono i principi', mentre 'rimane il dissenso sulla Prescrizione'. Lo ha detto il capogruppo della Lega ...

Si muove il Governo : "Stop a cartelle e imposte nelle zone disastrate" : È il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, ad annunciare l'intenzione di intervenire, in particolare in Liguria e Veneto, per sospendere il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti che ...

Giappone - Governo : stop alla plastica : 4.10 Per la prima volta il ministro dell'Ambiente Giapponese comunica dei target specifici sui limiti dell'utilizzo della plastica, ordinando una riduzione del 25% entro il 2030 e l'obbligo per le attività commerciali di far pagare l'uso delle buste. Oltre alle nuove norme sul riciclo dei prodotti in plastica, verranno aggiunte 2 mln di tonnellate all'anno di biomasse vegetali entro il 2030-per accelerare il ritorno della Co2 in atmosfera, un ...

Medicina - Governo abolisce i test d’ingresso/ Stop numero chiuso in Manovra : ma Ministero Salute “non lo sa” : Aboliti i test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: Ministero Salute "non lo sa", tutti i rischi(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Tap - Governo si prende altre 36 ore. Ma Lezzi dice : “Abbiamo le mani legate - lo stop avrebbe un costo troppo alto” : Il governo prende tempo sulla sorte del gasdotto Tap, ma la strada sembra ormai portare al via libera ai lavori. È quello che emerge dopo l’incontro avuto nella tarda serata di lunedì dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dalla ministra del Sud Barbara Lezzi e dal collega dell’Ambiente Sergio Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto. ...

De Luca commissario Sanità arriva lo stop del Governo : Torna la norma sull'incompatibilità tra l'incarico di presidente della Regione e quella di commissario alla Sanità. La norma, introdotta una prima volta nel 'decreto per Genova' e poi rimossa è stata ...