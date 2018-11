Golf | Rose torna numero 1 mondiale

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose vince il Turkish Airlines Open e torna n.1 al mondo. Haotong Li sconfitto al playoff : Un ultimo giro ricco di emozioni al Turkish Airlines Open 2018. Justin Rose e Haotong Li hanno messo in scena un duello appassionante per il quale non sono bastate le 72 buche del percorso del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya. Il britannico ha avuto la meglio sul Golfista cinese al playoff riuscendo ad uscire con un par dall’insidiosa buca 18, a differenza dell’avversario incappato in un bogey. Doppia soddisfazione per ...

Golf – Turkish Open : Justin Rose attacca - bene Renato Paratore : Eurotour: Rose attacca nel Turkish Open, sale Paratore, scende Pavan. Il numero due mondiale ha due colpi di vantaggio. Al nono posto Fleetwood L’inglese Justin Rose (130 – 65 65, -12), numero due mondiale, con un deciso attacco sottolineato dal secondo 65 (-6) di fila si è portato al vertice del Turkish Airlines Open, sesta delle otto gare delle Rolex Series dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Regnum Carya G&S Resort ...

Golf - European Tour 2018 : al Turkish Airlines Open s’invola in testa Justin Rose. Risale moltissimo Paratore - scende Pavan : Justin Rose è al comando del Turkish Airlines Open di Antalya, terzultimo torneo dell’European Tour 2018. L’inglese, come ieri, ha girato in 65 colpi sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort dell’ottava più popolosa città turca, ponendo un marchio d’autore sulla propria prestazione odierna col birdie alla buca 18. A inseguire il vincitore degli US Open 2013 c’è un terzetto formato dai connazionali Danny ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose in difesa del titolo al Turkish Airlines Open - per l’Italia al via Andrea Pavan e Renato Paratore : Terminata la quarta e ultima tappa dei World Golf Championship con la vittoria di Xander Shauffele a Shanghai, lo European Tour 2018 riprende con il Turkish Airlines Open, sesto appuntamento delle Rolex Series. I giocatori saranno impegnati da domani, giovedì 1 novembre, a domenica 4 novembre sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, città nel sud della Turchia affacciata sul mar Mediterraneo. Justin Rose difenderà il titolo ...

Golf : al WGC Rose sbaglia - Finau leader : ANSA, - ROMA, 27 OTT - Per la volata finale del WGC-HSBC Champions sarà bagarre tra il leader Tony Finau, 203, -13,, il campione in carica Justin Rose, che in Cina insegue doppietta e leadership ...

Golf British Masters : Molinari sfida Rose e Fleetwood : ROMA, 9 OTT - Francesco Molinari, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Thorbjorn Olesen e Thomas Bjorn, tra gli artefici dell'euro-trionfo in Ryder Cup, saranno tra i protagonisti del British Masters, al via ...

Golf – Tour Championship : spettacolo Woods - Rose e McIlroy non mollano : FedEx Cup: Tiger Woods spettacolo e leadership, ma Rose e McIlroy non cedono. Nel Tour Championship volata a tre per il titolo. Francesco Molinari al 25° posto Tiger Woods ha dato spettacolo nel terzo giro del Tour Championship prendendo decisamente il comando con 198 (65 68 65, -12) e lasciando a tre colpi Rory McIlroy e Justin Rose (201, -9), numero uno mondiale. E’ rimasto al 25° posto con 214 (70 75 69, +4) Francesco Molinari. Sul ...

Golf : Fedex Cup - Rose e Woods in testa : ANSA, - ROMA, 22 SET - Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship: il campione americano è rimasto saldo al comando con 133, 65 68 -7, colpi, raggiunto dal Golfista inglese, 133 - 66 67,. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods e Justin Rose guidano il Tour Championship dopo il secondo giro - indietro Francesco Molinari : Si è concluso da pochi minuti il secondo giro del Tour Championship, il torneo che riunisce i migliori trenta nella classifica valevole per la FedEx Cup all’interno del PGA Tour. Tiger Woods continua a mostrare di essere di nuovo competitivo a tutti gli effetti e rimane al comando con 7 colpi sotto il par (-2 di giornata). A raggiungerlo in testa, sul par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, è Justin Rose, che gira in -3. A ...

Golf - BMW Championship a Bradley - Rose nuovo n. 1 al mondo : ROMA - Keegan Bradley si è aggiudicato con 260 , 66 64 66 64, -20, colpi il BMW Championship, terza delle quattro prove dei PlayOffs, che ha designato i trenta giocatori ammessi al Tour Championship , ...