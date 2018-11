Golden State in difficoltà | ' Questa è la vera NBA | abbiamo vissuto un sogno per anni'

Basket - Nba San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

NBA - Texas amaro per Golden State - ko anche a San Antonio con 12 punti di Belinelli : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 104-92 Dopo i ko contro Houston e Dallas, Golden State incassa in Texas un'altra sconfitta, la terza consecutiva , ed è solo la quarta volta che ciò accade ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 novembre) : 51 punti per LeBron James nel successo dei Lakers su Miami - San Antonio supera Golden State e prova a rilanciarsi : Cinque partite nella notte NBA. Continuano a faticare i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, che regalano una preziosa vittoria ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli e perdono il primo posto nella Western Conference. Tornano al successo i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers, trascinati rispettivamente da Damian Lillard e LeBron James. Bella vittoria per i Memphis Grizzlies a Minnesota e successo anche per gli ...

Mercato NBA – I Golden State Warriors si chiamano fuori dalla corsa a Carmelo Anthony : Nessun interesse da parte dei Golden State Warriors verso Carmelo Anthony: salvo clamorosi sviluppi, Melo non finirà nella Baia È solo questione di tempo, dopo che la dirigenza dei Rockets e Carmelo Anthony avranno studiato la soluzione migliore per la risoluzione del contratto, Melo sarà free agent. Nonostante la brutta parentesi prima ad OKC e dopo ad Houston, nonché tutti i limiti che il suo gioco si porta dietro, Melo sembra comunque ...

NBA - la calma dopo la tempesta in casa Golden State. Green : 'Sono stati anni fantastici' : Nella NBA le cose cambiano molto in fretta. Un attimo ti ritrovi con un record di 10 vittorie e una sconfitta, quello dopo Steph Curry si fa male e la stagione improvvisamente cambia. Basti pensare a ...

NBA - risultati della notte : Houston distrugge Golden State - Denver passa sopra ad Atlanta : Se i Golden State avevano bisogno di risposte dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni sull'asse Draymond Green-Kevin Durant, a Houston non ne sono arrivate. O meglio, quelle che sono ...

Golden State sospende Draymond Green : ed è gelo in spogliatoio con Kevin Durant : Non un litigio come gli altri, questo ora è sicuro. L'acceso diverbio tra Draymond Green e Kevin Durant originato dalla gestione, in proprio, da parte del primo dell'ultimo possesso dei tempi ...

NBA : Cavs e Houston tornano alla vittoria - avanti Golden State : Solamente tre le partite nella notte NBA : colpisce in particolar modo la sconfitta di Charlotte , che regala così ai Cavs la seconda vittoria stagionale, 2-11,, protagonista Clarkson con ben 24 punti.

Nba : Golden State vince - ma c'è il caso Green : OAKLAND - Golden State torna a vincere, più forte degli infortuni e delle liti. I Warriors superano 110-103 Atlanta, trascinati da Kevin Durant, 29 punti, e Klay Thompson, 24 punti,. Fuori per la ...