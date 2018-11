Giusy Pepi scomparsa | un suo ex sotto torchio Ultime notizie | il giallo degli

Giusy Pepi scomparsa : il giallo degli avvistamenti - sotto torchio un suo ex : Siamo stati felici per molto tempo, tanto da mettere al mondo cinque figli - incalza Davide Avola - finchè non siamo venuti ad abitare in questa zona di Vittoria che è molto degradata. Le cattive ...

Scomparsa Giusy Pepi - l’indiscrezione a Storie Italiane : ”Picchiata anche dai figli” : Cresce la preoccupazione per Giusy Pepi, la 39 enne Scomparsa da Vittoria (RG) lo scorso 15 ottobre. Il marito Davide Avola ha fatto molteplici appelli in televisione. La donna ha fatto perdere le sue tracce da oltre due settimane, un tempo lunghissimo da passare lontana dai suoi cinque bambini. Per il marito Davide la donna si sarebbe allontanata volontariamente, eppure, come lui stesso ha dichiarato in sede di denuncia, la donna non ha portato ...