Giulio Maria Corso | «Quando facevo volare la Carrà»

vanityfair

: RT @Jj62359293: @Maria_Pallini @M5SCampania @luigidimaio @Mov5Stelle @M5S_Camera @TiziCip @w_rizzetto @MunvicMovimento @AlessioMercanti @F… - giulio_egi : RT @Jj62359293: @Maria_Pallini @M5SCampania @luigidimaio @Mov5Stelle @M5S_Camera @TiziCip @w_rizzetto @MunvicMovimento @AlessioMercanti @F… - SealWithWifi : I added a video to a @YouTube playlist - Trixy144 : RT @La_sberg: Io sono convinta che Maria lasci tutto in mano alla redazione perché li considera figli suoi invece lei è Giulio Cesare mentr… -

(Di lunedì 19 novembre 2018)Questa intervista è tratta dal numero 46 di Vanity Fair in edicola fino al 21 novembre 2018 Immigrato siciliano nella Milano anni Cinquanta nella soap opera Il Paradiso delle Signore 3 (su Raiuno dal lunedì al venerdì alle 15.30). Nuovo Danny Zuko nel musical Grease, in scena fino al 2 dicembre al Teatro della Luna nel capoluogo lombardo. Anarchico al cinema in Soledad, film che racconta la storia d’amore «e No Tav» di Edoardo Massari detto «Baleno» e diSoledad Rosas detta «Sole», arrestati e morti entrambi suicidi nel 1998 (la pellicola, presentata alla Festa del cinema di Roma, è diretta dalla figlia del presidente argentino Agustina Macri). Tutto si può dire, insomma, tranne che, 29 anni, di Palermo, non ...