Giulia Salemi e Francesco Monte troppo indecisi? Parla Ilary Blasi

FRANCESCO MONTE/ Grande protagonista della nuova diretta : da Ivan a Giulia Salemi - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : FRANCESCO MONTE Grande protagonista della nuova diretta del Grande Fratello Vip tra le dichiarazioni di Ivan Cattaneo e l'avvicinamento alla Salemi

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e Francesco Monte : il gesto struggente a pochi minuti dalla loro fine : Dopo le liti e le accuse, dopo lunghe giornate in cui il loro amore non si è mai davvero consumato , in tutti i sensi, , al Grande Fratello Vip , per Francesco Monte e Giulia Salemi potrebbe ...

Grande Fratello Vip - scoppia la passione tra Francesco Monte e Giulia Salemi : scoppia la passione travolgete al Grande Fratello Vip. I due inquilini si sono nascosti sotto il piumone in giardino e, incuranti degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono lasciati andare ad abbracci, baci appassionati, baci e – secondo la maggior parte dei telespettatori – a coccole hot. Ma chi sono i due protagonisti dell’incontro ‘piccante’?. Ovviamente Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex ...

'Giulia Salemi donna remissiva e sottomessa a Monte' : il duro attacco di Cecchi Paone : La coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi sembra non convincere nessuno: oltre al pubblico, anche alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP hanno manifestato parecchia insofferenza nei confronti dei litigiosi piccioncini. Alessandro Cecchi Paone, l'ultimo eliminato del reality, ha potuto mandare un video messaggio ai suo ex compagni, e ne ha avute da dire verso tutti; alla giovane influencer, in particolare, lo scienziato ha detto ...

Grande Fratello Vip - 'Francesco Monte ti sottomette : cosa ho visto'. Cecchi Paone umilia Giulia Salemi : Alessandro Cecchi Paone , con un video messaggio mandato ai suoi ex compagni di Grande Fratello Vip , ha asfaltato Francesco Monte e Giulia Salemi . Rivolgendosi all'ex smutandata di Venezia, ha detto:...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecchi Paone contro tutti. Su Giulia Salemi : «Donna sottomessa che accetta tutto per Monte» : Cecchi Paone “Non posso dire che mi siete mancati” esordisce a chiare lettere Alessandro Cecchi Paone nel videomessaggio mandato ai suoi ex compagni di viaggio del Grande Fratello Vip. Il giornalista ribadisce che nella vita lo studio e la cultura siano elementi imprescindibili, e, incredulo, non si spiega perché proprio veicolando questi messaggi sia stato mandato via. Nel mirino di Cecchi Paone tutti (o quasi) i suoi compagni. contro le ...

Cecchi Paone manda un video e a Giulia Salemi : “Continui a farti usare come una geisha e una donna sottomessa” Guarda il VIDEO : Il rapporto fra Giulia Salemi e Francesco Monte è altamente discutibile con lei che gli sta attaccata come una cozza a fargli i grattini nonostante lui non perda mai occasione di criticarla, per questo... L'articolo Cecchi Paone manda un VIDEO e a Giulia Salemi: “Continui a farti usare come una geisha e una donna sottomessa” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte/ Le lacrime nel ricordo della madre : Giulia Salemi lo consola - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Francesco Monte ha criticato la simpatia nata nella casa del Grande Fratello Vip tra l'amico Stefano Sala e Benedetta Mazza.

Gf Vip 3 - Francesco Monte scoppia a piangere. Giulia Salemi lo consola : Nella giornata di ieri il Grande Fratello Vip ha deciso di spezzare la monotonia nella casa frequentata dalle celebrità per inserire degli addobbi floreali. Dell'iniziativa sembrano essere stati tutti contenti, tranne Francesco Monte, che è scoppiato a piangere.Il motivo per il quale l'ex tronista non è riuscito a trattenere le lacrime è stato il fatto che i fiori gli hanno ricordato la mamma, scomparsa qualche tempo fa. A consolare Monte ...

Francesco Monte innamorato di Giulia Salemi : arriva la dichiarazione : Giulia Salemi e Francesco Monte si sono riavvicinati al GF Vip Questi ultimi giorni per Francesco Monte e Giulia Salemi nella casa più spiata dagli italiani sono stati un po’ turbolenti. Difatti i due hanno litigato molto furiosamente, allontanandosi definitivamente l’uno dall’altra. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio in queste ultime ore i due si sono riavvicinati. E nella cucina della Casa di Cinecittà, Francesco ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte e Giulia Salemi : le discussioni di questa settimana : E' stata una settimana "litigarella" per Francesco Monte e Giulia Salemi, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3. Nulla di nuovo, quindi, penserete voi...La loro prima discussione di questa settimana è nata da una frase di Francesco Monte che, per ovvi motivi, Giulia Salemi non ha gradito. prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Francesco Monte e Giulia Salemi: le discussioni di questa settimana pubblicato su Gossipblog.it 18 ...

Francesco Monte e Giulia Salemi chiudono definitivamente la loro 'storia' - VIDEO - - : Nel mondo di Monte esiste solo Monte. #GFVIP " Patrizia Ardiri , @Patry_P_, 17 novembre 2018 Ma Giulia S xche sta ancora parlando di Francesco se hanno deciso di essere amici? #gfvip " Only4 , @...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte demolisce Giulia Salemi : 'Della tua vita...' - punto di non ritorno : Ancora tensione al Grande Fratello Vip tra Francesco Monte e Giulia Salemi . La coppia-non coppia di questa edizione del reality è arrivata ai ferri corti. Dopo l'ennesimo bisticcio, l'ex di Cecilia ...

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati al GF Vip : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Francesco Monte si allontanano Francesco Monte e Giulia Salemi non riescono a trovare un punto d’incontro. Nella notte è scoppiata una nuova lite tra i due. Giulia e Francesco si sono trovati d’accordo sulla necessità di fare dei passi indietro nel loro rapporto. La lite di ieri ha lasciato strascichi importanti e l’influencer sembrerebbe non averla superata. Francesco Monte aveva infatti ...