Giulia Provvedi | zaccagnata in diretta sul fidanzato E lei si dispera

Gf Vip - Giulia scopre che il suo fidanzato l'ha tradita. La Provvedi : "Non me lo aspettavo" : Non è certamente una serata facile questa per Giulia Provvedi. La gemella bionda, infatti, ha scoperto che il suo fidanzato potrebbe averla tradita mentre lei è al Gf Vip. Il condizionale è d'obbligo visto che ci sono solo dichiarazioni e mezze testimonianze e nessuna foto o video. A sganciare una vera e propria bomba è stata Deianira Marzano nei giorni scorsi. L'ex isolana, infatti, ha denunciato sui social che Pierluigi Gollini, il portiere ...

GF Vip - Gollini ha tradito Giulia Provvedi? Il post social di Deianira che ha scatenato il gossip : Deianira Marzano ha svelato la sua verità sul tradimento di Pierluigi Gollini nei confronti di Giulia Provvedi in un post social: ecco cosa ha scritto la blogger casertana Questa sera al Grande Fratello Vip Giulia Provvedi ha appreso le voci di gossip scoppiate fuori dalla Casa sul conto del suo fidanzato Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta è stato avvistato, secondo la testimonianza di una blogger casertana, ...

Ecco chi è Pierluigi Gollini - il fidanzato di Giulia Provvedi [FOTO] : Pierluigi Gollini è un calciatore italiano, portiere dell’Atalanta. Ha iniziato tra i Giovanissimi Nazionali della SPAL. Dopo essersi svincolato dal Manchester Utd, il 2 luglio 2014 viene tesserato dal Verona. Nella stagione successiva inizia come secondo portiere ma conquista il posto da titolare, complice anche la messa fuori rosa di Rafael. L’8 luglio 2016 firma un contratto quadriennale con l’Aston Villa, club della ...

Fabio Basile dimentica Giulia Provvedi con Daria : la rivelazione a Verissimo : Verissimo: Basile innamorato di Giulia Provvedi? La sua risposta sorprende Silvia Toffanin ha intervistato poco fa Fabio Basile a Verissimo. Il ragazzo, come tutti sapranno bene, è stato un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E 10 giorni fa è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata dagli italiani perchè i telespettatori, tramite televoto, hanno deciso di eliminarlo. Oggi Fabio Basile da Silvia Toffanin a ...

FABIO BASILE - FLIRT CON Giulia PROVVEDI?/ 'No - sono innamorato di Daria Bilodid - judoka come me' - Verissimo - - IlSussidiario.net : FABIO BASILE si racconta a Verissimo alla luce dell'esperienza al Grande Fratello Vip 2018. L'amicizia con GIULIA Provvedi, l'amore con Daria Bilodid e...

Grande Fratello Vip - Cecchi Paone litiga con le sorelle Provvedi e poi attacca Giulia Salemi : “È una ragazzina invasata” : La decima puntata del Grande Fratello Vip si sofferma, ovviamente, sul durissismo scontro avvenuto giovedì notte tra Alessandro Cecchi Paone e le sorelle Provvedi. Dopo aver rivisto la lite Giulia attacca: “Giudica le persone in base alla loro cultura, io vivo di valori, che lui non ha. Fatti un bagno di umiltà“, il giornalista replica a tono: “Non posso discutere con questa graziosa ragazza. Giulia è una ragazzina ...

Silvia e Giulia Provvedi incontrano la mamma : “Basta piangere” : GF Vip: la sorpresa per Giulia e Silvia Provvedi Questa decima puntata del Grande Fratello Vip è stata pregna di colpi di scena e anche tante polemiche. E proprio poco fa c’è stata una graditissima sorpresa per Silvia e Giulia Provvedi, che ha commosso molto gli spettatori da casa. Difatti poco fa le due gemelle hanno avuto modo di incontrare l’amatissima mamma, la quale ha voluto dare loro un bel consiglio. Cosa ha detto? ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Provvedi piange : «Mi sento sola». Silvia la consola : Momenti difficili al Grande Fratello Vip 2018 anche per Giulia Provvedi . 'Mi sento sola, non mi sento forte', ha detto in lacrime Giulia, mentre la sorella gemella Silvia - fresca reduce da una ...