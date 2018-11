Giovedì sera il concerto del Ghedini al Toselli inaugura l' anno del

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 15 Novembre 2018 : Film Stasera in TV: Jersey Boys, Zohan, La fidanzata di papà, Gone, Vicino a te non ho paura, Inception, Oggi sposi, Salt, I Fantastici 4

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Giovedì 15 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 15 novembre 2018, sulle reti generaliste. Rai 1 dedica la serata alla seconda stagione della fiction L’Allieva (episodio 2×07, Il passaggio e 2×08 Insospettabili) con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Su Rai 2 Costantino della Gherardesca è alla guida del reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, ...

Programmi TV di stasera - Giovedì 15 novembre 2018. Su Rai1 «L’Allieva 2» : Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Giorgio Marchesi Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Il passaggio: Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato ...

Dagli Piscologi una serata sul terrorismo con Domenico Quirico Aosta - L'appuntamento è per Giovedì 15 novembre alle 20.45 a Palazzo ... : Una serata, quindi, nella quale cronaca e psicologia si intrecciano con la storia e la cultura, come spiega Alessandro Trento , Presidente dell'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta e coordinatore ...

I Miei Vinili - cambio temporaneo di collocazione : dal Giovedì sera al sabato pomeriggio (Video anteprima Blogo) : Nessuna cancellazione improvvisa, nessuna polemica in corso: certo, però, chi ieri sera non ha trovato I Miei Vinili nella seconda serata di Raitre qualcosa deve aver pensato. Il motivo della mancata messa in onda del bel programma con Riccardo Rossi è presto detto: fare momentaneamente spazio a La Tv delle Ragazze di Serena Dandini.In occasione del grande ritorno dello storico programma di Raitre per celebrarne i trent'anni, la rete diretta da ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Giovedì 8 novembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, giovedì 8 novembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla seconda stagione della fiction L’Allieva (episodio 2×05 – L’acaro rosso e 2×06 – Prison Blues), con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Su Rai 2 Costantino della Gherardesca conduce il tradizionale appuntamento col reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al ...

Stracult : ospiti del Live Show di stasera Giovedì 8 novembre 2018 : Tra gli ospiti dello Show che si occupa di approfondimenti di cinema vedremo Paolo Virzì, regista di Notti Magiche.

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 8 Novembre 2018 : Film Stasera in TV: Empire State, Un'ottima annata, Blade Runner, Die Hard - Un buon giorno per morire, Robin Hood principe dei ladri, Gli spietati, Tempesta di ghiaccio

Programmi TV di stasera - Giovedì 8 novembre 2018. A W l’Italia – Oggi e Domani ospite Matteo Renzi : Gerardo Greco Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. L’acaro rosso: Alice confessa a Claudio quello che è successo con Einardi. L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero cattura l’interesse dell’allieva: la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Sul fronte sentimentale, intanto, Conforti non cessa le ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Giovedì 1° novembre 2018 : Ecco le anticipazioni sui programmi tv che andranno in onda STASERA, giovedì 1° novembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla seconda stagione della fiction L’Allieva (episodio 3, Una lunga estate crudele) con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Dario Aita. Su Rai 2 appuntamento col reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, sarà trasmesso il film Io, Daniel Blake (Usa, 2016) con ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Giovedì 1 Novembre 2018 : Film Stasera in TV: Perfetti sconosciuti, Hotel Transylvania, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Io, Daniel Blake, Sono il numero quattro, Skin Trade: Merce umana, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1

Programmi TV di stasera - Giovedì 1 novembre 2018. Su Canale 5 «Perfetti Sconosciuti» : Perfetti Sconosciuti Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Una lunga estate crudele: Durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice intuisce il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la ...

Giovedì 1 novembre 2018 : stasera in Tv L'allieva 2 - Pechino Express - Perfetti sconosciuti e Harry Potter e il prigioniero di Azkaban : ... poiche' fra loro si nasconde un traditore Hotel Transylvania , Tv 8, : Dracula e' il proprietario e gestore dell'Hotel Transylvania, un resort a cinque stelle destinato ai mostri di tutto il mondo. ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Giovedì 25 ottobre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, giovedì 25 ottobre 2018: Su Rai 1 debutta la seconda stagione della fiction L’Allieva con Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi, Dario Aita, Francesca Agostini e Giselda Velodi. Su Rai 2 Constantino della Gherardesca è al timone del reality Pechino Express –Avventura in Africa. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, sarà trasmesso il film Suburra (Italia, ...