Giovanni Angiolini | chi è il medico più bello d’Italia

caffeinamagazine

: Giovanni Angiolini, sardo, ortopedico e fascinoso: è lui il medico più bello d'Italia [news aggiornata alle 11:56] - repubblica : Giovanni Angiolini, sardo, ortopedico e fascinoso: è lui il medico più bello d'Italia [news aggiornata alle 11:56] - marzia75 : RT @segnoditerra1: Giovanni Angiolini, il medico più bello d’Italia: 'Spero non vogliano fratturarsi per venire da me' - GenevieveAbet : Giovanni Angiolini, sardo, ortopedico e fascinoso: è lui il medico più bello d'Italia -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Andare dalè sempre una noia, una cosa che ci mette pensiero, che ci fa venire l’ansia. Questo perché non abbiamo mai avuto come, ilpiù sexy del globo che sta facendo impazzire le donne le quali, pur di andarsi a far visitare da lui, fingono di avere dolori (che non hanno). “Con uncosì i dolori bisognerebbe inventarli”, è questo uno dei tanti commenti che si leggono sulla sua pagina Instagram., 37 anni, è un chirurgo ortopedico di Sassari, che lavora a Cagliari e che con un post su Instagram si è ritrovato a essere eletto ilpiù sexy d’Italia. Ovviamentenon aveva alcuna intenzione di mostrare quanto sia. Voleva solamente pubblicizzare il suo ambulatorio. La foto è basic: lui è seduto alla scrivania, ha il camice bianco e due occhi strepitosi che mandano in tilt le italiane. La foto viene ...