Giornata Mondiale dei diritti dell' infanzia Save The Children | «Rimettiamo al centro i

Oggi è la Giornata Mondiale del gabinetto World Toilet Day - due miliardi e mezzo di persone non hanno accesso alle strutture sanitarie di ... : L'esposizione agli escrementi umani ha degli effetti devastanti per la sanità pubblica, la nutrizione e anche per la sicurezza delle popolazioni: si calcola che circa una donna su tre al mondo è ...

Giornata Mondiale dei poveri : Il ruolo dei tutori msna Paceco, Parrocchia Regina Pacis, 18 novembre 2018 Testimonianza di Salvatore Agueci «Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al ...

AOU Sassari : Neonatologia celebra la Giornata Mondiale della prematurità : Hanno lavorato sino a tardi per addobbare il reparto e prepararlo per la giornata mondiale della prematurità. Medici, infermieri e, soprattutto, tante mamme di quei bambini nati troppo presto hanno unito le forze per trasformare una ricorrenza, arrivata alla decima edizione in campo mondiale, in una occasione di sensibilizzazione. Perché l’obiettivo è quello di far conoscere il lavoro delle Neonatologie e delle terapie intensive neonatali ...

Papa Francesco alla Giornata Mondiale dei poveri : “Loro grido sovrastato dai ricchi” : Ascoltare il grido dei poveri. È quanto chiede Papa Francesco in Piazza San Pietro nell’omelia per la II giornata mondiale dei poveri di fronte a 6mila indigenti, accompagnati dai volontari e da esponenti delle varie realtà caritative che li assistono. “Davanti alla dignità umana calpestata – dice il Pontefice nel suo intervento – spesso si rimane a braccia conserte. Ma il cristiano non può stare a braccia conserte, ...

Giornata Mondiale dei poveri - per vivere il Vangelo non solo a parole - ogni giorno : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Giornata Mondiale dell'infanzia a Ragusa : UNICEF per la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 20 novembre. Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa celebra la Giornata

Giornata Mondiale dei nati prematuri : un bambino su 10 nasce pretermine - il Monaldi come Polo d’eccellenza Oggi 17 novembre ore 9 – 19 Aula Magna A.O. M : In Campania 1 bambino su 10 nasce prima del termine, vale a dire prima delle 37 settimane. A fare la differenza nei parti pretermine sono i primi giorni e quindi l’organizzazione e l’alta specializzazione dei reparti di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale. Di questo, e molto altro, si è discusso in occasione del rendez-vous di esperti voluto e organizzato dal professor Giovanni Chello, in occasione della Giornata mondiale dei ...

Giornata Mondiale poveri : card. Montenegro - presidente Caritas - - "rispondere al grido del povero con gesti di carità e di solidarietà" : "I poveri non sono una categoria da relegare entro dei parametri ben precisi, né tantomeno l'oggetto di qualche articolo riportato da qualche rivista di economia " aggiunge il porporato -. I poveri ...

Bologna. Palazzo del Podestà viola per la Giornata Mondiale della prematurità : Oggi, sabato 17 novembre, Giornata mondiale della prematurità. All’imbrunire Palazzo del Podestà si illuminerà di viola. Con questo piccolo gesto

A Giardini Naxos si è celebrata la Giornata Mondiale per la Lotta al Tumore Pancreatico : E’ stata celebrata a Giardini Naxos, giovedì scorso, la Giornata Mondiale per la Lotta al Tumore Pancreatico, con un grande

Giornata Mondiale della BPCO : il 21 novembre parte Spirotrain - la campagna di informazione e prevenzione : Non perdere il Treno del respiro! Con questo slogan il 21 novembre prossimo parte Spirotrain – la prevenzione del respiro corre veloce, l’originale campagna di sensibilizzazione sanitaria sulla salute del respiro voluta da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, in occasione della Giornata mondiale della BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva). L’iniziativa, che “parte” nel vero senso della parola, coinvolgerà infatti le ...

Giornata Mondiale dei Prematuri : l'importanza di collaborare con le famiglie : A BOLOGNA: Nei reparti pediatrici del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna sono previste diverse giornate di spettacoli e concerti organizzati dall'Associazione Mozart 14. Veri e propri ...

Giornata Mondiale del prematuro : sabato 17 novembre all’Ospedale San Giuseppe di Milano due incontri gratuiti dedicati alle neomamme : Dalle ore 9:00 alle 13:00 di sabato 17 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del bambino prematuro, al San Giuseppe di Milano si terranno due momenti dedicati alle neomamme e organizzati dal Reparto di Neonatologia: il primo è una dimostrazione del massaggio neonatale e del Kangaroo Mother Care, ossia pratiche volte a promuovere il contatto pelle-a-pelle a beneficio del rapporto madre-bambino. L’incontro sarà guidato da Paola Pierdonà, ...

La Giornata Mondiale della Prematurità a Ragusa : Si celebra anche a Ragusa la Giornata mondiale della Prematurità con una iniziativa voluta anche dal Comune per sensibilizzare sui diritti del neonato