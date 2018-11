Gilet gialli bloccano depositi di carburante

Gilet gialli bloccano depositi benzina : ANSA, - PARIGI, 19 NOV - Svolta sul terreno e nell'organizzazione dei Gilet gialli, i manifestanti contro il caro-carburante in Francia: questa mattina, mentre proseguono i blocchi stradali su diverse ...

Caro benzina - i "Gilet gialli" non si fermano : chi sono e che cosa chiedono : In Francia bloccati anche i depositi di carburante, la protesta non si ferma: si sono organizzati da soli, sui social, senza...

Macron non cede alla protesta dei Gilet gialli. Restano i rincari sul carburante : Il ministro del Bilancio, Gerald Darmanin, ha detto di comprendere 'l'esasperazione fiscale' ma ha ribadito che 'dovere' dell'esecutivo è di trasformare l'economia per renderla meno dipendente dal ...

I Gilet gialli snobbati da Macron. Il governo francese tira dritto : Mentre la protesta dei 'gilet gialli' dilaga in tutta la Francia , il governo tira dritto e conferma la volontà di aumentare le imposte sui carburanti. Nelle manifestazioni, dice il premier francese ...

Francia - continua la protesta dei Gilet gialli ma Parigi non cede : "La carbon tax resta" : Due giornate di forte mobilitazione contro il caro-petrolio, ma il primo ministro francese, Edouard Philippe, esclude ogni cambiamento di posizione sulla carbon tax e conferma l'introduzione della tassa "ecologica"

Gilet gialli - il governo : «L’aumento del prezzo del carburante rimane» | Chi sono i manifestanti - e cosa chiedono? : Il primo ministro Philippe è intervenuto in tv affermando che le tasse sui carburanti rimarranno e che «la libertà di manifestare è garantita ma non può essere anarchia

Gilet gialli : Francia - 'rotta non cambia' : PARIGI, 18 NOV - "Siamo all'ascolto dei francesi, abbiamo sentito la loro esasperazione fiscale. Ma la rotta non cambia se si alza il vento": lo ha detto, in diretta tv al tg di France 2, il primo ...

Francia : la politica cavalca la protesta dei Gilet Gialli : Secondo un sondaggio pubblicato del Journal du Dimanche, la popolarità di Emmanuel Macron scende di 4 punti, arrivando al 25%

Francia - 409 feriti nella protesta dei 'Gilet gialli' | : Si aggrava il bilancio delle manifestazioni contro il caro carburanti: 282 persone arrestate. Ieri una donna è morta in un incidente collegato alle proteste. Il ministro dell'Interno: caos totale, ...