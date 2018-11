Giappone | il ministro della cybersicurezza ammette | «Non ho mai usato il pc»

Ministro Economia del Giappone : pronto a continuare sforzi per cooperazione con Russia - : Lo ha dichiarato il Ministro Giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria Hiroshige Seko. "Come Ministro responsabile per la cooperazione economica con la Russia, unendo le forze del ...

Giappone - il Ministro per la sicurezza informatica non sa usare il computer : Dopo avere letto decine di notizie sui problemi relativi alla sicurezza dei dispositivi elettronici, vi sarete chiesti se esista un modo per essere esenti da questo tipo di problemi. La soluzione ce l’ha dei massimi responsabili della sicurezza informatica del Giappone: non ha “mai usato” un computer. Difficile che gli hacker possano rubargli delle informazioni. L’opposizione del Parlamento Giapponese è insorta e online ...

Cipro-Giappone : ministro Esteri cipriota Christodoulides inizia visita a Tokyo - previsto incontro con omologo Kono : Sono inoltri previsti dei colloqui con i ministri dell'Economia, del Commercio e dell'Industria. Al centro delle discussioni, si legge nella nota, ci saranno le relazioni bilaterali, alla luce della ...

Il primo ministro Giapponese Abe vuole incontrare Kim Jong Un : Segnali d'apertura ufficiali tra Tokyo e Pyongyang . Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dichiarato ieri, all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York , di essere pronto a incontrare ...