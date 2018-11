velvetnews

: Giacomo Corvaia: un talento “Universale” - dsDanceSide : Giacomo Corvaia: un talento “Universale” -

(Di lunedì 19 novembre 2018) E' un cittadino del mondo, ballerino, coreografo e filmaker attualmente nel cast del permanent show 'Giudizio. Michelangelo and the Secrets of the Sistin Chapel', spettacolo ideato e diretto da ...