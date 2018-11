Ghera-Colosimo | dati impietosi su indagine qualità della vita a Roma

Ghera -Colosimo : nostre congratulazioni a Francesco Figliomeni : Roma – “All’amico e collega Francesco Figliomeni le nostre congratulazioni per l’elezione a vicepresidente dell’Assemblea capitolina. Un incarico importante che siamo certi Francesco sapra’ onorare al meglio e ricoprire con la massima capacita’”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera capogruppo e Chiara Colosimo ...

Ghera-Colosimo : inaccettabile che venga privilegiato prima chi non italiano : Roma – “Da anni denunciamo i casi singolari all’interno dell’ente Ater, dalla mancata manutenzione degli edifici alle assegnazioni anomale, una situazione che non e’ piu’ rimandabile – anche alla luce di quanto accaduto in questi giorni – ma che deve essere affrontata con grande chiarezza e determinazione. Non e’ accettabile – come evidenziato dalla stampa – che da anni vi sia un ...