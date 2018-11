GF VIP | Jane Alexander scandalizza tutti | ' Volevo fare l' amore a tre'

Gianmarco Amicarelli e Jane Alexander si sono lasciati? / Video : 'Sto soffrendo troppo' - Grande Fratello VIP - - IlSussidiario.net : Gianmarco Amicarelli entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2018 per un confronto con Jane Alexander? Nel salotto di Domenica Live... Video.

Grande Fratello VIP 2018 - Jane Alexander e la proposta indecente a un noto duo comico : Tempo di confessioni piccanti per Jane Alexander nella casa del Grande Fratello Vip 2018. L’attrice, che nel reality di Canale 5 si è presa una bella sbandata per Elia Fongaro (che seppur eliminato ha avuto modo di riabbracciare per qualche minuto la sua amata), intrattiene i suoi coinquilini con racconti bollenti, rivelando ad esempio di aver lanciato una proposta indecente a un noto duo comico di cui non ha voluto fare il nome come ...

Grande Fratello VIP - la verità del fidanzato di Jane Alexander : 'Sto soffrendo tantissimo' : Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso su Canale 5, abbiamo visto che è stato ospite in studio anche Gianmarco, il fidanzato di Jane Alexander, il quale per la prima volta ha preso parte ad una trasmissione televisiva per raccontare tutta la sua verità dopo quello che è successo in queste settimane all'interno della casa più spiata d'Italia. L'attrice, infatti, si è lasciata ...

Grande Fratello VIP - Jane Alexander : “Ho chiesto a due comici di fare sesso a tre” : Jane Alexander è una delle concorrenti che più sta regalando “movimento” a questa edizione del Grande Fratello Vip, non particolarmente brillante dal punto di vista dello share. E mentre il suo flirt con Elia Fongaro è in pausa (lui è uscito dalla Casa), l’attrice si è lasciata andare a confessioni hot, intercettate dalla Gialappa’s band e mostrate durante Mai dire Fratello vip. “Quando, tempo fa, è emerso un duo ...

Grande Fratello VIP news - Jane Alexander piange per l’ex fidanzato | Video : Ieri mattina nella casa del Grande Fratello Vip, l’attrice Jane Alexander era molto malinconica. La concorrente del reality show, ascoltando alcune canzoni in camera, ha ripensato alla sua relazione con Gianmarco Amicarelli, finita bruscamente dopo il flirt nella casa più spiata d’Italia con Elia Fongaro. Jane è stata rincuorata dalle altre concorrenti del reality show, in modo particolare da Giulia Provvedi, che con l’attrice ...

GFVIP - Elia Fongaro su Jane Alexander : 'Sto aspettando che esca dalla casa’' : Elia Fongaro è stato ospite nel salotto di Federica Panicucci. L’ex gieffino a Martino 5 sembra aver fatto un passo indietro, in merito alla relazione instaurata con Jane Alexander all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In apertura di programma, l’ex concorrente del reality-show aveva esordito in modo poco elegante ad una domanda della Paniccucci. In modo ironico Elia si era portato la mano all’orecchio e aveva fatto finta di non ...