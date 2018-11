Gf Vip | Ivan Cattaneo rischia l' eliminazione per la frase su Laura Pausini

Gf Vip - Ivan Cattaneo rischia l'eliminazione per la frase su Laura Pauisini : Torna stasera una nuova puntata del GF VIP e Ivan Cattaneo rischia l'eliminazione insieme a Lory Del Santo : il cantante potrebbe subire le conseguenze relative a una brutta gaffe su Laura Pausini. ...

Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte : le lacrime al GF Vip : Francesco Monte al Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo si dichiara E’ da poco terminata una nuova puntata del daytime del GF Vip. E in questa circostanza Ivan Cattaneo, parlando a tu per tu con Francesco Monte nel giardino della casa più spiata dagli italiani, ha fatto una clamorosa confessione, che ha già fatto molto rumore sui social, e non solo. Cosa ha detto il popolare artista? In pratica l’uomo ha confessato di provare dei ...

Grande Fratello Vip - la gaffe di Ivan Cattaneo su Laura Pausini : 'Se mi sentisse si rivolterebbe nella tomba' : Momento di Grande sgomento quello che hanno vissuto gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip . Il motivo è stato causato da un'esternazione macabra di Ivan Cattaneo . Il cantante bergamasco si ...

GF Vip anticipazioni : arrivano Baby K e I Ricchi e Poveri : anticipazioni Grande Fratello Vip: ospiti Baby K e I Ricchi e Poveri Domani sera andrà in onda una nuova puntata della terza edizione del GF Vip. E il portale TvBlog.it ha dato una clamorosa anticipazione su ciò che succederà domani sera in puntata, che ha già fatto molto discutere i tantissimi telespettatori sui social. Di cosa si tratta? In pratica domani sera entreranno nella casa più spiata dagli italiani la popolare cantante Baby K e I ...

Walter Nudo e Ivan Cattaneo contro Francesco Monte e Giulia al GF Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi si lasceranno dopo il GF Vip 3? Parla Cattaneo La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi nata al Grande Fratello Vip continua a far parlare di se e soprattutto continua ad attirare polemiche a causa dei continui tira e molla che ormai dei due coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno abituato i loro fan. Francesco ha attaccato e persino insultato Giulia durante la giornata di ieri ...

Grande Fratello Vip - Ivan e Walter parlano di finta storia tra Francesco Monte e Giulia : Tra le poche dinamiche nate quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, vi è quella riguardante la presunta storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, fin dal primo giorno all'interno della casa si sono avvicinati e hanno provato a costruire qualcosa, con numerosissimi alti e bassi. In questi mesi, infatti, abbiamo visto che più volte Francesco e Giulia sono arrivati ai ferri corti e ad un passo dal dirsi addio ...

Gf Vip 2018 - Francesco e Giulia bersagliati : anche Walter e Ivan non ne possono più : Giulia e Francesco, al Gf Vip nessuno li sopporta più Neanche Walter Nudo e Ivan Cattaneo sopportano più Francesco Monte e Giulia Salemi. Non perché li detestino, sia chiaro, ma perché credono che non siano fatti per stare l’uno con l’altra. E se pensate che Walter sia stato più diplomatico di Ivan avete ragione: anche […] L'articolo Gf Vip 2018, Francesco e Giulia bersagliati: anche Walter e Ivan non ne possono più proviene da ...

GfVip - Ivan Cattaneo : 'Se continuo me la faccio addosso'. Ecco cosa è successo dopo : Ivan Cattaneo non riesce a trattenersi e si fa la pipì addosso. dopo l'uscita di Alessandro Cecchi Paone, il clima della casa del Grande Fratello Vip 2018 e decisamente più rilassato. I ragazzi ridono,...

