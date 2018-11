Gf Vip | Ivan Cattaneo e la brutta gaffe su Laura Pausini | cosa ha detto in diretta sulla

Grande Fratello Vip - la gaffe di Ivan Cattaneo su Laura Pausini : 'Se mi sentisse si rivolterebbe nella tomba' : Momento di Grande sgomento quello che hanno vissuto gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip . Il motivo è stato causato da un'esternazione macabra di Ivan Cattaneo . Il cantante bergamasco si ...

GF Vip anticipazioni : arrivano Baby K e I Ricchi e Poveri : anticipazioni Grande Fratello Vip: ospiti Baby K e I Ricchi e Poveri Domani sera andrà in onda una nuova puntata della terza edizione del GF Vip. E il portale TvBlog.it ha dato una clamorosa anticipazione su ciò che succederà domani sera in puntata, che ha già fatto molto discutere i tantissimi telespettatori sui social. Di cosa si tratta? In pratica domani sera entreranno nella casa più spiata dagli italiani la popolare cantante Baby K e I ...

Walter Nudo e Ivan Cattaneo contro Francesco Monte e Giulia al GF Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi si lasceranno dopo il GF Vip 3? Parla Cattaneo La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi nata al Grande Fratello Vip continua a far parlare di se e soprattutto continua ad attirare polemiche a causa dei continui tira e molla che ormai dei due coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno abituato i loro fan. Francesco ha attaccato e persino insultato Giulia durante la giornata di ieri ...

Imbarazzo al Gf Vip - Ivan Cattaneo ride troppo e si fa la pipì addosso : Il cantante ha riso troppo insieme agli altri inquilini della Casa e non è riuscito a trattenersi. Qualche settimana fa...

Grande Fratello Vip news : Ivan Cattaneo dichiara di non voler cantare | Video : La prova settimanale del Grande Fratello Vip sarà a tema karaoke. I concorrenti dovranno cantare alcune canzoni molto famose di cantanti del calibro di Laura Pausini, Francesco Gabbani e anche artisti stranieri e internazionali. In palio ovviamente i soldi per la spesa settimanale. Qualcuno, però, ha preso di cattivo gusto la nuova prova del reality show. Ivan Cattaneo, infatti, ha dichiarato di non voler partecipare alla prova e si è rifiutato ...

