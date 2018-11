Gf Vip 3 | Francesco Monte scoppia a piangere Giulia Salemi lo consola

Grande Fratello Vip - possibile chiusura anticipata : Francesco Monte piange per la madre : Arrivano delle brutte novità per i fan del Grande Fratello Vip: a quanto pare, questa edizione chiuderà prima del previsto. Inizialmente, la data della finale era programmata per il 17 dicembre. Stando al noto portale davidemaggio.it, il reality show di Canale 5 si concluderà definitivamente il 10 del mese venturo. Il motivo è da ricercarsi, probabilmente, nei pessimi dati di audience che sono ben diversi rispetto a quelli delle precedenti ...

Grande Fratello Vip - Ivan e Walter parlano di finta storia tra Francesco Monte e Giulia : Tra le poche dinamiche nate quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, vi è quella riguardante la presunta storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, fin dal primo giorno all'interno della casa si sono avvicinati e hanno provato a costruire qualcosa, con numerosissimi alti e bassi. In questi mesi, infatti, abbiamo visto che più volte Francesco e Giulia sono arrivati ai ferri corti e ad un passo dal dirsi addio ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte crolla in lacrime ma gli altri lo umiliano : scena sconcertante : Il crollo emotivo di Francesco Monte e l'insensibilità degli altri inquilini del Grande Fratello Vip . I telespettatori del reality e soprattutto i fan dell'ex di Cecilia Rodriguez sono in rivolta sui ...

GFVip : Francesco Monte ha pianto per la madre. Giulia è andata ad abbracciarlo e dopo chiarimenti il bacio! Guarda il VIDEO : Gf Vip 2018, Francesco Monte piange per la madre Ancora una volta Francesco Monte finisce in lacrime al Grande Fratello Vip. I dettagli della vicenda dovreste saperli tutti, visto che nell’ultima ora su Twitter non... L'articolo GFVIP: Francesco Monte ha pianto per la madre. Giulia è andata ad abbracciarlo e dopo chiarimenti il bacio! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gf Vip 2018 - Francesco e Giulia bersagliati : anche Walter e Ivan non ne possono più : Giulia e Francesco, al Gf Vip nessuno li sopporta più Neanche Walter Nudo e Ivan Cattaneo sopportano più Francesco Monte e Giulia Salemi. Non perché li detestino, sia chiaro, ma perché credono che non siano fatti per stare l’uno con l’altra. E se pensate che Walter sia stato più diplomatico di Ivan avete ragione: anche […] L'articolo Gf Vip 2018, Francesco e Giulia bersagliati: anche Walter e Ivan non ne possono più proviene da ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte e Giulia Salemi : le discussioni di questa settimana : E' stata una settimana "litigarella" per Francesco Monte e Giulia Salemi, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3. Nulla di nuovo, quindi, penserete voi...La loro prima discussione di questa settimana è nata da una frase di Francesco Monte che, per ovvi motivi, Giulia Salemi non ha gradito. prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Francesco Monte e Giulia Salemi: le discussioni di questa settimana pubblicato su Gossipblog.it 18 ...

GfVip - Lory Del Santo : «Francesco Monte? Cecilia lo ha lasciato perché non era più libera» : di Emiliana Costa Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : ' Ecco perché Cecilia lo ha lasciato... '. Su Leggo.it le ultime novità. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte demolisce Giulia Salemi : 'Della tua vita...' - punto di non ritorno : Ancora tensione al Grande Fratello Vip tra Francesco Monte e Giulia Salemi . La coppia-non coppia di questa edizione del reality è arrivata ai ferri corti. Dopo l'ennesimo bisticcio, l'ex di Cecilia ...

GF Vip : scatta una nuova lite e Francesco Monte offende pesantemente Giulia : Continuano le giornate all'interno della casa del Grande Fratello, con i vari concorrenti che cercano di dare il massimo per raggiungere il proprio obiettivo e non cadere nelle trappole che di volta in volta vengono poste lungo il cammino. In questa nuova esperienza di uno dei reality più seguiti in Italia, le coppie e le situazioni non vengono certo a mancare, così come non mancano le discussioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi che dai baci ...