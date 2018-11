Germania | 52 islamisti processati Aumentano i potenziali terroristi

ilgiornale

(Di lunedì 19 novembre 2018) Inil pericolo islamista non accenna a diminuire e l'attenzione dell'intelligence e delle forze dell'ordine sulla minaccia terrorista è sempre stato intenso. A oggi, la procura tedesca ha condotto processi contro 52, tutti cittadini tedeschi che hanno voluto e sono riusciti a raggiungere la Siria o l'Iraq per combattere nelle fila dello Stato islamico. Di questi 52 tedeschi, 28 si trovano attualmente ine per la maggior parte sono stati condannati a diversi anni di carcere per affiliano all'Isis e alle varie organizzazioniche.Secondo i dati del governo federale, presentati oggi in un documento in risposta a un'interrogazione parlamentare di Die Linke, il numero delle persone considerate dagli inquirenti comeè continuato ad aumentare nel Paese. Non c'è stata quindi una riduzione del numero, ma solo un rallentamento ...