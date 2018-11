GeForce RTX | le prestazioni di Battlefield V con Ray Tracing attivo

GIGABYTE annuncia le schede video Aorus Xtreme Waterforce GeForce RTX serie 20 : GIGABYTE ha annunciato oggi la fascia high-end di schede video Aorus Xtreme Waterforce GeForce RTX serie 20 basate sull'architettura NVIDIA Turing. GIGABYTE ha lanciato 4 schede grafiche Aorus Waterforce Xtreme - Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme Waterforce 11G, Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme Waterforce WB 11G, Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme Waterforce 8G, Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme Waterforce WB 8G. Tutte e 4 le schede grafiche sono dotate ...

ASUS annuncia le versioni ROG Strix - Turbo e Dual delle schede video GeForce RTX 2070 : Cernusco sul Naviglio, 26 ottobre 2018. ASUS annuncia la disponibilità sul territorio italiano delle schede video ROG (Republic of Gamers) Strix, ASUS Dual e ASUS Turbo basate sulle nuove GPU NVIDIA GeForce® RTX 2070, con memorie GDDR6 ad alta velocità e la tecnologia VirtualLink per la connessione rapida con singolo cavo dei visori VR di prossima generazione. Le nuove GPU NVIDIA GeForce® RTX rivoluzionano realismo e qualità della grafica, ...

Trident X : la linea di PC da gaming che monta GeForce RTX e processori Intel di nona generazione serie K : MSI annuncia i nuovi MSI Trident X, la prima linea di PC desktop compatti a integrare un alimentatore SFX e l'ultima scheda grafica MSI GeForce RTX all'interno di un case di appena 10 litri di volume. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Creata per soddisfare anche le richieste dei professionisti del gaming, che sono alla ricerca di PC in grado di offrire le prestazioni di gioco sempre ai massimi livelli, i nuovi Trident X, grazie ai ...

Gigabyte annuncia la serie di schede video AORUS GeForce RTX 20 : Gigabyte ha annunciato oggi la fascia alta della serie di schede video AORUS GeForce RTX 20 supportate dall'architettura NVIDIA Turing. La compagnia ha lanciato 4 schede grafiche AORUS: AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME 11G, AORUS GeForce RTX 2080 Ti 11G, AORUS GeForce RTX 2080 XTREME 8G e AORUS GeForce RTX 2080 8G. Le 4 schede grafiche sono tutte dotate di GPU top di gamma overclockata e certificata dalla tecnologia Gigabyte GPU Gauntlet. Le ...

GeForce RTX 2080 e RTX 2080 Ti : il nostro primo assaggio della grafica next-gen? - recensione : Ci sono voluti 10 anni perché Nvidia riuscisse a rifinire la tecnologia del ray tracing in real-time inserita nelle nuove schede GeForce RTX ma, purtroppo, ai revisori sono stati concessi solo 5 giorni per testare quella che sarà la nuova generazione di hardware per la grafica. Aggiorneremo questa recensione a tempo debito, quando avremo una quantità maggiore di dati da condividere. Quello che possiamo mostrarvi oggi, invece, è quanto siano ...

L'Nvidia GeForce RTX 2070 ha una data di uscita ufficiale : La nuova generazione di GPU made in Nvidia è ormai alle porte e tutti coloro che non punteranno all'ammiraglia proposta dalla compagnia potrebbero pensare di virare su una GeForce RTX 2070 (anche se la serie 1000 ha ancora moltissimo da dire).Proprio questi possibili acquirenti saranno felici di conoscere la data di uscita ufficiale di questa particolare scheda video. Come riportato da IGN, Nvidia l'ha rivelata attraverso Twitter sottolineando ...

La NVIDIA GeForce RTX 2080Ti non riuscirebbe a gestire i 4K a 60 FPS con dettagli Ultra in diversi AAA : I primi benchmark per la NVIDIA GeForce RTX 2080Ti sono stati resi pubblici, e come riporta anche DSOgaming sembra proprio che la potente GPU mostri i suoi limiti con alcuni tripla A.Come possiamo vedere infatti alcuni giochi non potranno essere eseguiti ai massimi dettagli grafici in 4K e a 60 FPS. Si puntualizza questo dettaglio proprio perché NVIDIA stessa ha pubblicizzato la GPU come una scheda video performante pensata proprio per offrire ...

GeForce RTX 2080 Ti è il trionfo dei giochi in 4K : Giocatori unitevi: oggi avete tutti i motivi per essere in fibrillazione, dato che Nvidia ha annunciato una scheda grafica dedicata espressamente agli appassionati di gioco su computer che non sono disposti a scendere a compromessi. La GeForce RTX 2080 Ti è quanto di meglio possiate trovare al momento sul mercato, e vede il suo punto di forza nel supporto del 4K. Avete motivo di acquistarla solo se possedete o intendete acquistare a breve un ...

La nuova Nvidia GeForce RTX 2080 si mostra in un video unboxing : Nel corso della passata Gamescom, come probabilmente saprete, Nvidia ha presentato le nuove schede grafiche GeForce RTX 2070, RTX 2080 e RTX 2080 Ti, con tanto di specifiche e prezzi.Alla manifestazione di Colonia, inoltre, era stato annunciato che le due schede della serie 2080 arriveranno il prossimo 20 settembre, ovvero tra due giorni.Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo ammirare proprio la nuova GeForce RTX 2080, che si ...