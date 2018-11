Francia | la protesta dei gilet gialli non si ferma | ancora 20mila persone in strada

Gilet gialli - protesta in Francia : 'Macron ci ascolti'/ Ultime notizie - la minaccia 'Sabato blocchiamo Parigi' - IlSussidiario.net : protesta Gilet gialli continua in Francia: restano rincari sul carburante, Governo non cede. I manifestanti chiedono incontro Macron, blocchi nei depositi

Francia - il governo non cede alla protesta : “Avanti con le tasse sul carburante”. Sale a 400 il numero dei feriti. Nuovi blocchi : “Avanti con le tasse sulla benzina”. Il governo francese tira dritto e conferma i rincari sul carburante contro i quali ieri la Francia ha assisito al giorno nero dei giubbetti gialli, con scontri dalla Capitale ai confini che hanno provocato una vittima e oltre 409 feriti, di cui 14 gravi e 282 arresti. I disordini continueranno anche oggi: la giornata è iniziata con 40 blocchi sulle autostrade, dopo che in 3.500 manifestanti sono ...

Francia - protesta dei gilet gialli : oltre 400 feriti - 14 gravi. Consenso per Macron ai minimi : Un morto, 409 feriti, di cui 14 gravi, 282 arresti. Dopo una giornata in cui il traffico in Francia è rimasto paralizzato, la protesta dei gilet gialli contro il caro petrolio è continuata anche nella notte, con oltre 3500 manifestanti rimasti in azione. E stamattina i blocchi sono già su 40 autostrade. Una mobilitazione che, però, non mette in discussione l’entrata in vigore della tassa sul carburante dal 1 gennaio, destinata, nelle intenzioni ...

Francia - Paese nel caos per la protesta contro il caro carburanti : Manifestazioni, blocchi del traffico, tensioni sfociate in scontri, cariche della polizia e arresti: in Francia, la protesta dei cosiddetti gilet gialli contro il caro carburanti deciso dal governo si è trasformata in una giornata drammatica, con un bilancio di un morto e di oltre 100 feriti.Rivolta in strada. La mobilitazione ha coinvolto più di 120 mila persone, suddivise in circa 2 mila blocchi stradali e iniziative in tutto il Paese, Parigi ...

