Francia | 11enne si suicida dopo essere stato rimproverato per l' uso del cellulare a scuola

Blastingnews

(Di lunedì 19 novembre 2018) Una storia terribile ci arriva dalla vicinadove, stando a quanto riportato dal noto quotidiano Le Figaro, un giovanissimo alunno, di soli 11 anni, si sarebbe tolto la vita a causa di un rimprovero ricevuto dal suo insegnante per l'uso delin classe. Il giovane, fortemente provato dal richiamo del suo docente, all'uscita disi sarebbe lanciato da un ponteaver preannunciato le sue intenzioni ad alcuni suoi compagni. Quando i genitori del ragazzo sono giunti sul posto,stati avvisati, purtroppo tutto si era tragicamente compiuto e non hanno potuto far altro che assistere inermi alla crudele scena del corpo del loro figlio che fluttuava nelle acque del fiume. il gesto estremo sarebbe scaturito da un rimprovero In base a quanto ricostruito dal quotidiano francese il minore, che frequentava unanel comune di Beausoleil nel dipartimento delle ...