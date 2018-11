Fox Circus | il programma della manifestazione di Milano

blogo

(Di martedì 20 novembre 2018) Ospiti, panel, anteprime e tanta musica: il Foxorganizzato da Fox Networks Group e previsto aper il weekend del 30 novembre/1-2 dicembre 2018 si preannuncia davvero ricco di iniziative per tutti gli appassionati di serie tv. Oltre alle esperienze sensoriali che saranno proposte per tutte e tre le giornate (che riguarderanno serie tv come The Walking Dead, Grey's anatomy, The Simpsons ed American Horror Story), ilprevede anche alcuni incontri sempre a tema seriale ed ad ingresso gratuito. L'appuntamento è all'hub creativo Base di, 3.500 metri quadri interamente occupati dalla.Venerdì 30 novembre, ad esempio alle 16:15 si inizia con "The Golden Age of tv series", un incontro a cui parteciperanno, tra gli altri, anche Fortunato Cerlino, Aldo Grasso e Mariarosa Mancuso; alle 17:15, invece, spazio alla musica con "The sound from tv ...