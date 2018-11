Forza Italia | il retroscena | in soccorso della Lega sulla prescrizione | così affondano il

In diciotto contro l'Italia - l'Eurozona si rafForza : ... le scelte di politica di bilancio del governo italiano sono state discusse per le loro conseguenze sull'economia e la politica del nostro Paese. Si è rilevato come le autorità europee potranno ...

Analisi dell’Italia di Mancini : punti di Forza e punti deboli : Nella serata di ieri l’Italia ha pareggiato a San Siro contro il Portogallo con uno 0-0 che non basta agli Azzurri per l’accesso alle Finals della Nations League, ma che allo stesso tempo ci permette di rimanere in Lega A nell’ambito delle qualificazioni per Euro 2020. Una Nations League che è servita anche come banco di prova per testare quali sono i punti deboli e i punti di forza dei primi mesi da CT della Nazionale per Roberto Mancini. ...

Vittorio Feltri - Forza Italia porta in piazza quattro gatti spaesati : 'Cosa rischia davvero alle urne' : Ieri Forza , o Debolezza, Italia ha tentato di organizzare a Torino una manifestazione popolare in appoggio alla realizzazione del Tav ed ha fallito. All' appuntamento sono arrivati quattro gatti ...

Filippo Facci - ecco perché di Forza Italia non frega più niente a nessuno : ... non è che Faccia piacere: ma ogni cosa che riporta a Forza Italia, ormai, sa di Sunset Boulevard, ricollega cioè a un viale del tramonto dove si replicano riti polverosi e ignari che il mondo là ...

Silvio Berlusconi - scissione o sparizione. 'Non capite che se alle Europee...'. Forza Italia - numeri brutali : Tra la scissione e la 'sparizione'. Forza Italia vive momenti drammatici ed è un retroscena del Corriere della Sera a rendere plasticamente il dilemma dei dirigenti azzurri. Di fronte al silenzio di ...

Silvio Berlusconi - dramma Forza Italia. Perché Jole Santelli può far saltare in aria il partito : La via crucis di Forza Italia e di Silvio Berlusconi si arricchisce di un nuovo, drammatico fronte. Non c'è più solo lo scontro senza quartiere tra le tre fazioni interne al partito, i fedelissimi del ...

Giorgia Meloni - l'indiscrezione : 'Chi vuole scippare a Forza Italia' - colpo di grazia a Silvio Berlusconi : Se sorpasso sarà, di fatto segnerà la fine dell'esperienza politica azzurra pluri-ventennale. GUARDA IL VIDEO - 'Matteo, fallo o l'Italia è finita'. Meloni, sos a Salvini 'L'idea frulla nella testa ...

Manifestanti e bandiere nelle piazze di Torino : Forza Italia dice 'Sì' alla Tav : Forza Italia dice sì alla Tav. In centinaia hanno manifestato sabato 17 novembre nel centro di Torino. Presente anche Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, che ha presenziato anche alla ...

Tav - Berlusconi : "E' una battaglia simbolica tra due visioni opposte" | Forza Italia in piazza per la Torino-Lione : In una nota letta sul palco della manifestazione "Sì Tav" di Torino, il leader di Forza Italia sottolinea che la linea è "un'infrastruttura decisiva per il futuro del Piemonte e di tutto il Nord Italia"

Sì Tav - in piazza a Torino scende Forza Italia tra slogan pro Berlusconi - ‘pensionati all’attacco’ e richieste a Salvini : ‘Torna’ : A una settimana di distanza dalla manifestazione Sì Tav di piazza Castello, oggi a Torino Forza Italia ha chiamato a raccolta qualche centinaio di attivisti per ribadire il proprio “sì” alla grande opera. Una piazza che sembra lanciare un messaggio chiaro agli ex alleati della Lega: “Il matrimonio tra Lega e M5s è contro natura, vogliamo ritornare a essere in coalizione” dichiara il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, che è ...

Incontro Salvini – Berlusconi - il leader di Forza Italia preoccupato per il paese : Incontro Salvini – Berlusconi, il leader di Forza Italia vede un paese lontano e isolato dall’UE “L’Italia rischia l’isolamento in Europa”, avrebbe detto il Cavaliere a Salvini, “Una procedura di infrazione significa che non arriveranno più investimenti all’Italia. Dietro l’angolo c’è l’abisso: la possibilità che lo Stato non possa pagare gli stipendi pubblici e che il governo sia ...

Toti (Forza Italia) - sta con il Governo Lega-M5S su Genova : 'È un buon decreto' (VIDEO) : Attorno al così detto "Decreto Genoa" nelle ultime ore si è avuto modo di notare tantissime polemiche. L'ultima è quella del pugno chiusi in segno di vittoria del ministro Toninelli, ma continuano a serpeggiare quelle legate al fatto che all'interno delle emergenze affrontate dall'esecutivo, secondo le opposizioni, si sia trovato il modo di inserire la contestata misura su Ischia che viene considerata un autentico condono. Parte in causa, però, ...

Antonio Tajani : Alle europee cambieremo il simbolo di Forza Italia : A pochi mesi dAlle elezioni europee ad anticipare le strategie di Forza Italia è proprio il presidente del'europarlamento, Antonio Tajani. Intervistato da La Stampa, il braccio destro di Berlusconi ha svelato Alleanze e intenzioni degli azzurri:"Avere un leader come Silvio canidabile ci rafForza. E poi vogliamo allargare le liste, stiamo parlando con l'Udc, con organizzazioni legate al Ppe. Per fare le liste Altra Italia Alle europee. E ...

Tav - Ue a M5s : 'Farla in tempo o taglio fondi'/ Berlusconi : 'Forza Italia in piazza per difenderla' - IlSussidiario.net : Tav, Ue: 'realizzarla nei tempi o taglio fondi', Foietta 'Vogliono bloccarla ma non cedo'. M5s, Berlusconi: 'Forza Italia in piazza per difenderla'