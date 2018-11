Fortunato Cerlino in Nero a metà | chi è Mario Muzo?

Fortunato Cerlino a Blogo : "Nero a metà racconta le diversità - ma non è una serie sull'immigrazione" (VIDEO) : Debutterà lunedì prossimo, 19 novembre, su Rai1 in prima serata Nero a metà , la fiction in sei serate co-prodotta da Rai Fiction, Cattleya e Netflix con Claudio Amendola protagonista. Un poliziesco metropolitano che porta sul piccolo schermo il ritmo e la vitalità della Roma di oggi in tutta la sua ricchezza e diversità . Nero a metà , Claudio Amendola a Blogo : "Strumentalizzeranno la serie , ma ...

Romolo+Giuly è la guerra tra fighetti e coatti con Fortunato Cerlino e Giorgio Mastrota : la presentazione della serie : presentazione ufficiale per Romolo+Giuly che dal 17 settembre andrà in onda su Fox e sulla quale oggi si è alzato il sipario in attesa del debutto in tv. Fortunato Cerlino di Gomorra e Giorgio Mastrota (nel ruolo di sé stesso) sono solo due dei protagonisti della serie che andrà in onda in prima serata con un episodio a settimana e con la guerra tra fighetti e coatti di Roma Nord e Roma Sud. Romolo+Giuly è nata proprio per mettere in ...