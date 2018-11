Forlì | 35enne accusato di violenza sessuale su due minori

Forlì - adescava minori in difficoltà e con fragilità sui social : 35enne arrestato per stupro : L'uomo, accusato di violenza sessuale su due minori, tramite l'utilizzo dei social e di Whatsapp, intratteneva con gli adolescenti conversazioni a distanza che in poco tempo divenivano sempre più intense e a sfondo sessuale Il 35enne prometteva aiuto nel risolvere problemi attraverso fantomatici poteri magici e carriere nel mondo dello spettacolo.Continua a leggere