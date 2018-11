Focus sul “Progetto Radici” in un convegno a Caserta | al Real Belvedere di San Leucio

Diretta Italia Germania Under 21/ Streaming video Rai : Focus sulla nazionale tedesca - amichevole - - IlSussidiario.net : Diretta Italia Germania Under 21 Streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole , oggi 19 novembre, .

Previsioni Meteo - Focus sul “Ciclone di Neve” in arrivo tra 19 e 22 Novembre : una tempesta invernale scatenata dall’Anticiclone Scandinavo [MAPPE] : 1/25 ...

Cosa c’è da sapere sulla nuova Ford Focus : Dopo 20 anni dalla prima Focus, acquistata da 16 milioni di persone, Ford ne ha progettata una completamente ridisegnata e tecnologicamente avanzatissima

Il Movimento 5 Stelle riformula il reddito di cittadinanza : Focus sul lavoro : In questi giorni il Movimento 5 Stelle ha deciso di riformulare il reddito di cittadinanza guardando più ai disoccupati e meno alle famiglie. Secondo i grillini infatti, è necessario aiutare le imprese per far aumentare le assunzioni. Il vicepremier Di Maio ha dichiarato che il reddito di cittadinanza va visto non come un mero sussidio, ma piuttosto come un ponte tra le imprese e chi vuole lavorare e non sa come fare. L' aiuto ai datori di ...

Rai3 - a “Tutta salute” : Focus sulla maculopatia : Nella puntata di ‘Tutta salute‘, in onda lunedì 12 novembre alle 10.45 su Rai3, si parlerà di maculopatia, una patologia che colpisce circa 1 milione e 400 mila persone, per lo più anziani. Ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada sarà il professor Andrea Cusumano, docente di Oftalmologia all’Università Tor Vergata di Roma. Il pistacchio, più magro rispetto ad altra frutta secca, è un concentrato di benessere. A ...

Turismo 4.0 con filiere e destagionalizzazione : Focus Intesa sulla Liguria : ... investimen ti , formazione , ecosostenibilità , insieme a destagionalizzazione e web , sono emersi quali fattori di sviluppo per un comparto chiave nella crescita dell'economia nazionale e ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Focus sul Chelsea - 4giornata - - IlSussidiario.net : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Classifica aggiornata dei gironi e diretta gol live score delle partite, in programma oggi, 8 novembre, per il 4turno.

Mercati snobbano frenata export in Germania - Focus sulla Fed : Per il momento le Borse europee stanno ignorando la delusione per il calo delle esportazioni nella prima economia d'Europa , la Germania. L'indice paneuropeo guadagna terreno, traendo beneficio dalle prospettive politico economiche in Usa. Dopo le elezioni midterm, l'idea è che i Democratici riusciranno ...

Denaro su Piazza Affari. Focus sulle trimestrali : Nessun tentennamento per Piazza Affari, che si conferma in corsa in un'Europa pure positiva. Driver al rialzo l' esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti ma anche, per quanto riguarda il ...

Forex - clima attendista sul dollaro. Focus su elezioni midterm USA : Si muove in trading range il dollaro nei confronti delle principali valute, nel giorno in cui si tengono le elezioni di metà mandato che metteranno alla prova il presidente Donald Trump . L'incertezza ...

Intelligenza artificiale - strumento di vita o di morte? All'università un Focus sulle nuove tecnologie : ... il programma di divulgazione scientifica promosso dalla Regione in collaborazione con le università toscane, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, in modo semplice, ...

Scambi al ribasso per l'azionario europeo. A Milano Focus sulle trimestrali : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , poco aiutate dal PMI che, pur rivisto al rialzo, ha confermato l'attuale momento di stasi dell'economia europea . In particolare, in Italia l'indicatore è sceso al di sotto della soglia che separa l'espansione dalla contrazione . L' Italia continua inoltre ad essere osservata speciale dopo la ...

Il CIB a Ecomondo 2018 : Focus sul biometano agricolo e le sue prospettive di sviluppo : Il CIB – Consorzio Italiano Biogas – sarà presente ad Ecomondo, la Fiera internazionale delle tecnologie green e dell’economia circolare a Rimini dal 6 al 9 novembre, insieme a circa 70 aziende associate. Nell’area forum CIB, nei quattro giorni dell’evento si svolgeranno più di dieci workshop e incontri, organizzati dal Consorzio, con i propri soci. “La grande presenza dei nostri soci quest’anno ad Ecomondo sottolinea il valore di ...