Firenze | nella pala di Giorgio Vasari scoperti i ritratti di Michelangelo e Rosso

Lorella Cuccarini mano nella mano con uno sconosciuto a Firenze : La showgirl Lorella Cuccarini è stata paparazzata dal settimanale “Chi”con un giovane misterioso. Nelle foto di “Chi” si vede la Cuccarini con un uomo sconosciuto che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per le vie del centro della città. L’entourage della showgirl Lorella Cuccarini ha dichiarato: «È solo un conoscente, per l’esattezza un suo fan con cui nel tempo è nata una bella amicizia. ...

Firenze Rocks – The Smashing Pumpkings nella 1° giornata del festival : info - dettagli e tutti gli artisti annunciati : Gli Smashing Pumpkings sul palco dell Visarno Arena giovedì 13 giugno 2019 primad ei Tool: la band si aggiunge ad Ed Sheeran e The Cure che si esibiranno dal 13 al 16 giugno. Biglietti in vendita su www.FirenzeRocks.it Firenze Rocks continua a sorprendere svelando i nomi delle superstar internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno. Dopo i TOOL (13 giugno), ED SHEERAN (14 giugno) e THE CURE (16 ...

Lutto a Firenze - è morto a 32 anni Alessandro Parrini : stroncato da un malore nella notte : Alessandro Parrini, artigiano di 32 anni di Certaldo, in provincia di Firenze, è morto nel sonno colpito da un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco. Tutta la comunità locale è in Lutto: "Una persona speciale che è venuta a mancare".Continua a leggere

Wired Next Fest Firenze - cosa vedere nella giornata di oggi : Dopo una prima giornata che ha visto salire sul palco del Wired Next Fest Firenze, ospiti di calibro assoluto come Terry Gilliam, Luca Parmitano e il cast di Boris, continuano le emozioni e le grandi presenze nella giornata conclusiva di eventi, sempre in scena a Palazzo Vecchio. Ecco gli appuntamenti da non perdere nella giornata di domenica. Salone dei Cinquecento Sul palco principale dell’evento, si parte alle 11:00 con il cantautore ...

Nella Firenze di Nardella il turismo si converte e diventa anche muslim friendly : Ora Firenze punta anche sul turismo musulmano, specialmente sull"Islam di lusso. Già perché ben quindici hotel in città (a 4 e 5 stelle) diventano "muslim friendly": ciò significa, per esempio, cibo cosiddetto halal (cioè, lecito), tappetini per pregare e anche bussole puntate in direzione della Mecca. E, ovviamente, niente alcol nei frigobar nelle camere. Insomma, il capoluogo toscano apre le braccia ai facoltosi clienti arabi.Chi ha lavorato ...

A Firenze torna Didacta - la fiera dedicata all'innovazione nella scuola : Torna per il secondo anno la fiera Didacta, appuntamento dedicato all'innovazione scolastica e rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore. Centonovanta eventi tra workshop immersivi, dibattiti e convegni e oltre 300 ore di formazione si svolgeranno nella Fortezza da Basso di Firenze che per 3 giorni, dal 18 al 20 ottobre, si trasformerà nella capitale europea della scuola ...