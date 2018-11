Firenze | 250 bambini riceveranno in custodia un piccolo albero

meteoweb.eu

: Per la sicurezza e il controllo delle strade e piazze di #Firenze, arrivano 250 telecamere di video sorveglianza ch… - DarioNardella : Per la sicurezza e il controllo delle strade e piazze di #Firenze, arrivano 250 telecamere di video sorveglianza ch… - comunefi : RT @Alessia_Bettini: #Firenze celebra la #festadellalbero con i bambini: Palazzo Vecchio li accoglie per una lezione dello scienziato Stefa… - Alessia_Bettini : #Firenze celebra la #festadellalbero con i bambini: Palazzo Vecchio li accoglie per una lezione dello scienziato St… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Torna in città la Festa dell’, la giornata internazionale dedicata al verde che si celebra ogni anno il 21 novembre. Istituita ufficialmente in Italia nel 1951, la Festa vuole accendere i riflettori sull’ambiente e sulla promozione della coscienza ecologica, soprattutto nelle nuove generazioni. Ala Festa si svolgerà principalmente nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, dove tra l’altro si terrà la ‘lezione’ di Stefano Mancuso (scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di, dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale ed è accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili) rivolta ai più piccoli, e saranno donati 250 alberelli ad altrettantidelle scuole cittadine per dare il via al progetto Young Forest, ma anche nei singoli quartieri dove sono in programma molte ...