Fincantieri | ponte viabilità alternativa

Massolo - Fincantieri : "Ponte di Genova? Noi pronti a cominciare" : Per il Ponte di Genova, 'noi siamo sempre pronti, lo abbiamo fin dall'inizio detto che, poiche' facciamo carpenteria pesante, nell'ambito della nostre competenze siamo ovviamente a disposizione, se ...

Massolo - Fincantieri : 'Ponte di Genova? Noi pronti a cominciare' : Per il Ponte di Genova, 'noi siamo sempre pronti, lo abbiamo fin dall'inizio detto che, poiché facciamo carpenteria pesante, nell'ambito della nostre competenze siamo ovviamente a disposizione, se ...

Ponte Morandi : indagine Antitrust/ Ultime notizie - governo sponsorizzò Fincantieri : si vuole fare chiarezza : Ponte Morandi: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Ponte Genova - Strabag “pronti a ricostruzione Morandi”/ Gruppo austriaco ‘insidia’ Fincantieri e Aspi : Ponte Genova, Strabag: "pronti a partecipare alla ricostruzione del viadotto Morandi". Il Gruppo austriaco si candida insidiando Fincantieri e Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - Gemme : “Le dimissioni sul tavolo di Fincantieri” : “Le mie dimissioni” dal management di Fincantieri “sono già sul tavolo. Così quando arriverà la nomina saranno immediatamente esecutive”. Lo ha detto Claudio Andrea Gemme, probabile futuro commissario per la ricostruzione, alla tv ligure Primocanale, rispondendo alla domanda se non temesse, in caso di nomina, un conflitto di interessi. “La prima cosa è fare una buona squadra – ha detto ancora -, un team di ...

Ponte Morandi - un altro ostacolo : Fincantieri e Italferr senza le carte in regola : Percorso sempre più in salita per la ricostruzione del Ponte di Genova, crollato il 14 agosto. Non solo manca l'indicazione del commissario, anzi del super commissario, che dovrà decidere, dribblando ...

Ponte Morandi - “Fincantieri e Italferr non hanno i requisiti necessari per la ricostruzione” : Sarà anche una scelta politica che trova d’accordo Comune, Regione e governo, come recentemente sottolineato a ilfattoquotidiano.it dal governatore della Liguria, Giovanni Toti. Tuttavia Fincantieri al momento non può ricostruire il Ponte Morandi. L’ingombrante società controllata dalla Cassa Depositi e prestiti, a sua volta guidata dall’ex direttore finanziario del gruppo pubblico della cantieristica navale (e datrice di ...

Ponte Genova - "Fincantieri non ha requisiti per costruirlo" : Fincantieri e Italferr non hanno le capacità tecniche per ricostruire il Ponte Morandi a Genova. Lo scrive 'Edilizia e Territori', il quotidiano digitale del Gruppo Sole 24 Ore. Le due società ...

Genova : decreto pronto col benservito ad Autostrade. Ma Fincantieri per il 'Sole24ore' non è abilitata a ricostruire il ponte : Il decreto - fa sapere il ministero delle infrastrutture - e verrà pubblicato nelle prossime ore. E' il provvedimento indispensabile per avviare la costruzione del nuovo ponte dopo il crollo del ...

Ponte di Genova - Fincantieri non ha la qualifica per ricostruirlo : Né Fincantieri né Italferr, le due società pubbliche cui il Governo vorrebbe far ricostruire il Ponte di Genova crollato il 14 agosto, sono in possesso delle «Attestazioni Soa», strumento previsto dal nostro codice appalti per certificare la capacità di realizzare opere pubbliche ...

Dubbi sulle qualifiche di Fincantieri e Italferr per ricostruire da sole il Ponte Morandi : Fincantieri non avrebbe tutte le qualifiche necessarie per realizzare interamente la ricostruzione dei Ponte di Genova crollato il 14 agosto, e nel governo si lavorerebbe dietro le quinte per far rientrare Autostrade, allontanata dal progetto di ricostruzione per le sue responsabilità nella manutenzione prima del crollo. È quanto scrivono il Fatto quotidiano e il sole 24 Ore, ipotizzando uno scenario che rimette in discussione i ...

Il capo di Fincantieri ci spiega il piano per ricostruire ponte Morandi : Roma. Il clima di incertezza è sotto gli occhi di tutti. I tempi della politica non dipendono da noi, non ci resta che aspettare", Giuseppe Bono è il numero uno di Fincantieri, azienda leader nella cantieristica navale che, negli auspici del governo, dovrebbe occuparsi ...

Crollo Ponte Genova : “Con Renzo Piano-Fincantieri sarà realizzato in poco tempo” : “I ponti li sanno fare tutti, noi pensiamo di avere una capacità esecutiva veloce, come dimostrato con la ricostruzione del tratto autostradale dopo l’esplosione della cisterna di gpl a Bologna”. Così l’a.d. di Atlantia e Autostrade Giovanni Castellucci ha risposto a Porta a Porta al conduttore che chiedeva se Fincantieri e Italferr possono fare meglio di Autostrade nella ricostruzione del Ponte di Genova. “Questi ...

Fincantieri non basta. Per il ponte di Genova entra in gioco Italferr : È il giorno del decreto per Genova , che affronterà le emergenze create dal crollo del ponte Morandi, con agevolazioni alle famiglie sfollate e alle imprese rimaste danneggiate dalla tragedia. La ...