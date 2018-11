FINANZA La crisi che inceppa il piano anti-Ue di Lega e M5s - IlSussidiario net

SPY FINANZA/ Il vero rischio crisi nascosto dallo spread italiano - IlSussidiario.net : Domani è attesa la risposta del Governo italiano alla Commissione europea. È quindi interessante vedere come si muoverà lo spread

LETTURE/ Crisi della FINANZA - a 10 anni dal crac l'etica non basta : l'etica svolge un ruolo fondamentale nel non far fallire il mercato, dove c'è bisogno di fiducia. La stessa che dopo il crac di Lehman Brothers è andata diminuendo. GIANFRANCO FABI(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:09:00 GMT)

SPY FINANZA/ I trucchi di Fed e Trump per tenere la crisi lontana dagli Usa : impossibile che la Fed decida di sfidare il Presidente e la logica economica alzando i tassi. A meno che non ci sia dietro una sottile strategia.

SPY FINANZA/ Il blackout che ci dirà se la crisi si avvicina : I buybacks che hanno alimentato le quotazioni di Wall Street tra poco non potranno essere temporaneamente eseguito. Sarà un test importante.

Crisi e bolla - trema la FINANZA. Dieci anni dopo il crac Lehman : 'Il prossimo non nascerà dalle banche' : Era il 15 settembre 2008 quando al 119 di Liberty Street, nei pressi di Times Square, a New York, i dipendenti di Lehman Brothers rincasavano, ma questa volta per lungo tempo. La più piccola tra le ...

In piazza Affari arriva Borsopoly - il gioco che insegna la FINANZA etica : “A dieci anni dalla crisi l’insicurezza è maggiore” : “Ho ridotto le vacanze e le uscite. Non sono ancora arrivata a ridurre il necessario, ma se continua così non la vedo bene“, lo ha raccontato una signora che ha preso parte al gioco Borsopoly, una sorta di Monopoly umano, che è stato inaugurato stamani a piazza Affari a Milano. A dieci anni dallo scoppio della crisi, si vuole invitare le persone a informarsi, ad agire e a conoscere la crescita positiva della finanza ...