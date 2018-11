Figliomeni | Roma sempre più città del terzo mondo | mai così in basso

Figliomeni-Rollero : Roma - stazione Tor di Valle nel degrado : Roma – “Assurdo come numerosi Romani e residenti siano costretti a vivere quotidianamente il degrado che regna nella stazione Atac di Tor di Valle con vegetazione incolta ovunque, dove l’ingresso viene circondato da rifiuti ed e’ completamente fatiscente, mentre all’interno della stazione non e’ altresi’ possibile neppure obliterare i biglietti, poiche’ priva di macchinette ...

Figliomeni (FDI) : Maltempo Roma - urgente manutenzione ordinaria : Roma – “Siamo di nuovo in emergenza per il Maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane e anche Roma, a causa delle forti piogge avvenute nei giorni scorsi, si e’ ritrovata con case, cantine e negozi allagati, per non parlare delle strade dove a causa della mancata pulizia delle caditoie e del taglio delle erbacce, lungo i marciapiedi si sono formati dei veri e propri laghi che non hanno permesso la corretta circolazione ...

Roma : Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula : Roma – L’Assemblea capitolina ha eletto Francesco Figliomeni (Fdi) come nuovo vicepresidente dell’Aula dopo le dimissioni di Andrea De Priamo, consigliere di Fratelli d’Italia che ha rinunciato al ruolo dopo essere stato nominato capogruppo. Figliomeni ha raccolto 17 preferenze, Alfio Marchini soltanto 1. Le schede bianche sono state 21, le nulle 3. L'articolo Roma: Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula ...

Figliomeni (FDI) : Roma - intervenire su perdite idriche per evitare voragini : Roma – “Abbiamo presentato numerosi atti in Campidoglio per chiedere di affrontare seriamente la questione delle perdite idriche che, se da un lato fanno diminuire una risorsa fondamentale come l’acqua, dall’altro creano un effetto dilavamento del sottosuolo causando avvallamenti e spesso voragini”. “In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, celebrata tempo fa, l’Istat ha fornito una serie ...

Roma : Figliomeni fa marcia indietro e torna nel gruppo capitolino di Fdi : Roma – Francesco Figliomeni fa dietrofront e, dopo aver annunciato l’addio poche settimane fa, torna nel gruppo capitolino di Fratelli d’Italia. Il consigliere era uscita da Fdi insieme a Maurizio Politi (passato alla Lega) per iscriversi al Misto, di cui era diventato capogruppo. L’annuncio del ritorno di Figliomeni nel partito di Giorgia Meloni e’ stato fatto stamattina in una conferenza stampa in Campidoglio a ...