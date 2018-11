Fidanzato di Giulia Provvedi | presunti tradimenti | la gieffina in lacrime

Giulia Provvedi - zaccagnata in diretta sul Fidanzato. E lei si dispera : Batosta per Giulia Provvedi, concorrente del Grande Fratello Vip 3 e fidanzata da un anno e tre mesi con Pierluigi Gollini. Alfonso Signorini rivela che il calciatore dell'Atalanta l'avrebbe tradita. ...

Ecco chi è Pierluigi Gollini - il Fidanzato di Giulia Provvedi [FOTO] : Pierluigi Gollini è un calciatore italiano, portiere dell’Atalanta. Ha iniziato tra i Giovanissimi Nazionali della SPAL. Dopo essersi svincolato dal Manchester Utd, il 2 luglio 2014 viene tesserato dal Verona. Nella stagione successiva inizia come secondo portiere ma conquista il posto da titolare, complice anche la messa fuori rosa di Rafael. L’8 luglio 2016 firma un contratto quadriennale con l’Aston Villa, club della ...

Giulia De Lellis e Irama - le prime parole sul nuovo Fidanzato : “Ci stiamo vivendo” : Giulia De Lellis parla di Irama per la prima volta: le sue parole sul nuovo fidanzato Che Giulia De Lellis e Irama siano fidanzati ormai lo sanno tutti, ma mancava ancora qualche pezzo per completare il puzzle: le prime dichiarazioni di Giulia sul nuovo fidanzato. E sono arrivate! Il gossip sulla nuova coppia, che unisce […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama, le prime parole sul nuovo fidanzato: “Ci stiamo vivendo” proviene ...

Chi è Pierluigi Gollini - il Fidanzato di Giulia Provvedi : Pierluigi Gollini non è solo un calciatore molto famoso, ma anche il fidanzato di Giulia Provvedi. I due fanno coppia fissa ormai da diverso tempo, anche se alcuni pettegolezzi sembrano aver messo in dubbio la relazione. 23 anni e il ruolo di portiere nell’Atalanta, Pierluigi Gollini è un volto conosciuto per gli amanti del calcio e nell’ultimo periodo anche per quelli del gossip. Da più di un anno infatti ha iniziato una relazione ...

Chi è Irama - il nuovo Fidanzato di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis è di nuovo innamorata. Il fidanzato della star di Instagram, arrivato dopo la rottura con Andrea Damante, è Irama, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. Classe 1995, Irama si chiama in realtà Filippo Maria Fanti. Il suo nome d’arte deriva da una parola malese che vuol dire “ritmo”. Originario di Carrara, il cantante vive ormai da anni a Monza, dove ha iniziato a studiare musica sin da piccolo, ...