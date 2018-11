Fico a Salvini | gli inceneritori che portano salute? Stop alle barzellette

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop agli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

Rifiuti - Di Maio : Salvini crea tensioni nel governo. Fico : stop agli inceneritori : Non si placa lo scontro sui Rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

