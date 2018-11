Fernando Alonso rivela | “Nella prossima stagione farò la 500 Miglia e la 24 Ore di Le

Fernando Alonso in Cina per il Mondiale WEC : “A Shanghai per vincere. Il futuro? 500 Miglia di Indianapolis - poi vedremo” : Fernando Alonso tornerà in pista nel weekend per l’ultima gara stagionale del Mondiale WEC. Lo spagnolo, vincitore quest’anno della 24 Ore di Le Mans, sarà naturalmente al volante della Toyota e punterà a vincere la 6 Ore di Shanghai (Cina) dopo essere stato secondo al Fuji. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento: “Mi ...

Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis nel 2019 con la McLaren : lo spagnolo vuole la Tripla Corona : Nessuna sorpresa all’orizzonte sul fronte Fernando Alonso. Lo spagnolo, impegnato nel penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno in Brasile, correrà l’anno prossimo la 500 Miglia di Indianapolis con la McLaren. Il team inglese ha infatti annunciato che disputerà la celebre corsa americana con l’iberico alla guida, per soddisfare l’obiettivo di Fernando di far sua la “Tripla Corona“: il riconoscimento ...

F1 - Fernando Alonso : “Preferisco ricordare il rispetto avuto dalla gente invece dei titoli” : “Sono contento con i due titoli, quando avevo 15 anni ed ero un pilota di kart, pensavo che sarei rimasto tutta la vita a correre con i kart. Non avrei mai sognato di correre in Formula 1, meno che mai di conseguire un podio, di vincere un Gran Premio“. Parole non di uno qualsiasi, ma di Fernando Alonso, che s’appresta a terminare la propria parabola in F1 con le corone iridate del 2005 e 2006, entrambe con la Renault. Il ...

F1 - Fernando Alonso : “Lasciare il Circus è una mia scelta - non sono costretto a farlo. Posso essere competitivo anche in altre categorie del motosport” : Fernando Alonso è ormai avviato a salutare definitivamente il Circus della F1. Dopo quasi 20 anni (17) di militanza, lo spagnolo, attualmente pilota della McLaren, abbandonerà la massima categoria dell’automobilismo per affrontare nuove sfide. 32 GP vinti, 2 titolo iridati in bacheca, 22 pole e 310 gare completate: questi alcuni dei numeri di Alonso che, senza se e senza ma, è stato uno dei piloti che hanno maggiormente caratterizzato ...

F1 - Fernando Alonso contento a metà : “un giro non perfetto - ma siamo andati oltre i nostri limiti” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp del Messico, sottolineando di essere andato oltre le aspettative della McLaren Dodicesimo posto per Fernando Alonso nelle qualifiche del Gp del Messico, un risultato che va oltre le aspettative dello spagnolo come riportato da lui stesso al termine della sessione. photo4/Lapresse “Il mio giro di qualifica non è stato così perfetto oggi. Ho avuto un po’ di sottosterzo nelle ...

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Spunta l’ipotesi Formula E col sogno 500 Miglia di Indianapolis : Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Questa è una delle domande più gettonate tra gli appassionati del motorsport: il due volte Campione del Mondo di Formula Uno lascerà il Circus al termine di questa stagione e ancora non si conosce quale sarà il suo futuro. Una strada potrebbe essere quella della Indy Car con l’obiettivo di conquistare la 500 Miglia di Indianapolis per completare il sogno della Tripla Corona ma nelle ultime ore sarebbe ...